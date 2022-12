Salerno-Palermo 9-10, i giallorossi salutano il 2022 con una sconfitta di misura

Salutano il 2022 con una sconfitta di misura capitan Michele Luongo e compagni. Alla Simone Vitale la Check up Rari Nantes Salerno chiude il centenario con il risultato di 9-10 contro il Telimar Palermo (parziali di 2-1, 3-5, 1-2, 3-2). Difficile per i giallorossi poter fermare e limitare l’attaccante statunitense Jonathan Hooper Masashi, autore di una cinquina. I pallanuotisti di Matteo Citro hanno tenuto testa ai siciliani, pagando lo scotto del secondo periodo non in linea con le altre frazioni di gara. Il club presieduto da Enrico Gallozzi ha cercato la vittoria con insistenza, per ringraziare nel migliore dei modi i tifosi rarinantini. E’ sfumato negli ultimi 30 secondi del match il possibile pareggio.

«Abbiamo approcciato bene, giocando con pazienza e buona qualità», riferisce il tecnico classe 1981. «A fine secondo tempo abbiamo avuto un passaggio a vuoto con qualche forzatura in attacco, esponendoci alle ripartenze avversarie», osserva il coach della Rari Nantes. «Nella seconda parte abbiamo sofferto degli uno contro uno, ma siamo stati attaccati alla gara fino al suono della sirena». A referto la tripletta del mancino Valentino Gallo. «I ragazzi hanno giocato con coraggio ed abnegazione, ma per vincere queste partite ci vuole più cattiveria», ammonisce Citro, che traccia un bilancio dell’anno che volge ormai al termine.

«Considerando tutte le difficoltà legate alla chiusura dell’impianto e agli infortuni che si sono verificati, abbiamo vinto quasi tutte le partite che dovevamo vincere nel 2022. Mi aspetto un definitivo salto di qualità nel 2023, per poter impensierire le squadre che lottano per l’Europa», auspica fiducioso Citro.

«Lavoreremo affinché si possa fare bottino pieno nei tre scontri diretti contro il Bologna, Nuoto Catania e il Quinto», dichiara l’allenatore salernitano. «E’ stato fondamentale aver battuto il Bogliasco, il Posillipo nel derby e la Distretti Ecologici Nuoto Roma. C'è un po’ di rammarico per il pareggio con l'Anzio, però tutto sommato va bene così», conclude la guida tecnica del Salerno. Si tornerà in acqua il 14 gennaio 2023 contro la De Akker Team in trasferta (ore 15).