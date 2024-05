Salerno-Posillipo, gara 2 semifinale playout alla Vitale

Nervi saldi. È quanto chiedono i tecnici, Christian Presciutti e Pino Porzio, alle rispettive compagini. Il derby campano di domani sera alla Simone Vitale (ore 20) vale la salvezza. Check up Rari Nantes Salerno-Posillipo può significare permanenza in Serie A1 per capitan Michele Luongo e compagni, può tenere ancora vive le speranze di capitan Paride Saccoia e soci di rinviare alla Scandone gara 3 semifinale playout.

Fronte giallorosso. «La sfida di domani sera sarà ancora più tosta rispetto a quella di mercoledì 1° maggio a Fuorigrotta», dice alla vigilia il mancino Valentino Gallo. «Se il Posillipo dovesse perdere, sarà condannato a giocare la finale, che abbiamo disputato lo scorso anno», tiene a ricordare il mancino siracusano. «Se sbagli, sei in A2», avverte il numero 8. «Perché poi è ancora peggio battagliare rispetto al return match di domani sera», osserva il plurititolato classe 1985.

Gara 2. «L’abbiamo preparata come all’andata. Sappiamo i loro punti di forza e quelli deboli. Faremo il solito ragionamento: guarderemo alle nostre potenzialità, che fanno la differenza», assicura l’argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016.

Arena infuocata. «Ci aspetta una partita bella ed emozionante. Ci sarà un grande pubblico: verranno i tifosi della Salernitana. Si prevede un ambiente caldo», annuncia il campione iridato a Shanghai 2011 e Collare d’oro al merito sportivo.

Sabato clorato. «Christian Presciutti ci ha chiesto concentrazione, di non perdere il focus sull’obiettivo e di pensare a quello che dobbiamo fare», precisa l’attaccante siciliano.

Passato, presente e futuro. «Giocare contro il Posillipo è sempre dura, ho giocato per tanti anni con Paride Saccoia e Giuliano Mattiello: sono due fratelli.

E poi misurarmi contro il club che mi ha fatto diventare quello che sono e nella città che mi ha cresciuto e adottato, è sempre difficile ed emozionante», asserisce l’ex capitano rossoverde.

Duello. «Avverto emozioni contrastanti, ma alla fine prevalgono agonismo e professionismo. Quando si va in acqua, ci si dimentica tutto per un momento», conclude Valentino Gallo.

Versante rossoverde. Servirà il miglior Posillipo della stagione per riportare la sfida a gara 3. E sarà confronto tra mancini. Da un lato Gallo, dall’altro il pugliese Nicola Cuccovillo, artefice di una tripletta nella sconfitta interna, terminata 9-11 in favore dei salernitani. Entrambi riuscirono a salvare la Rari Nantes Salerno contro l’Anzio Waterpolis all’ultimo respiro. Stavolta difendono formazioni opposte. Unico risultato a disposizione per i posillipini, obbligati a vincere. Peccato non aver dato voce al giocatore barese classe 1994. «Pazienza, sarà per la prossima volta».