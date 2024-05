Salerno-Roma Vis Nova 8-10, i rarinantini retrocedono in A2

Epilogo amaro. Dopo cinque anni in Serie A1 la Check up Rari Nantes Salerno saluta il massimo scenario e retrocede in A2. Capitan Michele Luongo e compagni non riescono ad allungare il confronto con i capitolini, che s’impongono alla Simone Vitale 8-10 (parziali di 1-3, 5-2, 2-2, 0-3). Esulta la compagine di Alessandro Calcaterra, sbuffa e recrimina la formazione di Christian Presciutti, alla sua prima esperienza da allenatore. La Roma Vis Nova si salva e conferma la sua permanenza in categoria.

Non basta il cuore dei rarinantini. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono di misura (6-5). Gabriele Vassallo para un rigore a Leonardo Checchini nella prima frazione. Perfetto equilibrio nel terzo quarto. La debacle per il club presieduto da Enrico Gallozzi si consuma negli ultimi otto minuti. Vanno a segno il difensore Mattia Antonucci, autore di una doppietta, e il centrovasca Matteo Carlo Ciotti. Polveri bagnate per i giallorossi.

Emblematiche due immagini. Volto tra le gambe per Andrea Fortunato sul piano vasca al termine dell’incontro e mani nei capelli per il direttore generale Paolo Grassi (nelle foto di Enzo Rampolla). Cala la tristezza sul volto dei giocatori campani e cala il sipario sulla A1 per la Check up Rari Nantes Salerno.