Salerno-Roma Vis Nova, finale playout alla Simone Vitale

In cerca di immediato riscatto. Capitan Michele Luongo e compagni proveranno, con le braccia e con il cuore, ad allungare la serie playout. Domani (ore 18) si decidono le sorti del club presieduto da Enrico Gallozzi. Appuntamento da non perdere quello tra la Check up Rari Nantes Salerno e la Roma Vis Nova.

Vigilia particolare. Il 24 maggio 1999 sul treno di rientro da Piacenza il portiere Simone Vitale rimase coinvolto nel rogo del convoglio e, nel tentativo di salvare la vita alle persone intrappolate, perse la vita. Sono passati 25 anni, ma il ricordo, improntato ai valori di semplicità, amicizia e altruismo, è vivo più che mai. «Vito vive nei nostri cuori».

Gara 2. I capitolini di Alessandro Calcaterra si sono imposti di misura a Monterotondo (6-5). Match sul filo dell’equilibrio come dimostrano i parziali (1-2, 1-1, 2-1, 2-1) con la doppietta del mancino croato Ante Viskovic (classe 1993) e la palombella dalla distanza dell’attaccante Leonardo Cecchini (classe 1997), che ha deciso la sfida a 47 secondi dalla sirena.

Unico risultato possibile per la compagine di Christian Presciutti, nella speranza di difendere la permanenza in Serie A1. «Siamo molto arrabbiati per come è andata gara 1», dice il tecnico rarinantino. «Dobbiamo lottare contro tutto e tutti e pensare solo a noi stessi per andarci a prendere la salvezza», avverte l’allenatore classe 1982, che si affida ai veterani Valentino Gallo, Zeno Bertoli, Gabriele Vassallo, Antun Goreta e al resto del gruppo.

«Dobbiamo essere attenti e concentrati dietro, ed essere più incisivi in avanti, perché abbiamo le qualità per farlo», assicura convinto il coach giallorosso, delineando la strategia da seguire. Infine un appello alla tifoseria in un momento cruciale della stagione. «Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni per lottare insieme e portare la serie a gara 3», auspica fiducioso Presciutti.