Savona-Posillipo, «tre finali» al termine della regular season

Sabato Santo clorato. Non c’è sosta in A1 e si gioca regolarmente il 24esimo turno della regular season. Domani pomeriggio i rossoverdi di Roberto Brancaccio saranno impegnati in trasferta alla Zanelli. Fischio d’inizio alle ore 15 per Rari Nantes Savona-Posillipo.

Pericolo biancorosso. La retroguardia partenopea dovrà attenzionare il mancino Eduardo Campopiano, attaccante salernitano ex Canottieri Napoli, già medaglia d’oro alle Universiadi 2019, e il campione del mondo Gianmarco Nicosia, portiere-goleador che ha regalato alla compagine di Alberto Angelini l’accesso in finale di Euro Cup, con la rete messa a segno contro Trieste a 2 secondi dalla sirena.

Capitan Paride Saccoia e compagni sono reduci dal prezioso successo interno ottenuto nello scontro diretto con la Distretti Ecologici Nuoto Roma (13-12) alla Scandone. All’andata si rese protagonista proprio il leader posillipino in calottina numero 12, acciuffando il pari (11-11) negli ultimi 9 secondi.

«Affrontiamo la prima di tre finali che chiuderanno la nostra regular season, una partita più importante dell’altra», spiega alla vigilia Lorenzo Briganti. «Purtroppo mancherà lo squalificato Giuliano Mattiello, ma sono sicuro che riusciremo a dare il massimo per sopperire alla sua assenza», prosegue il classe 1994, artefice di una tripletta ai danni dei capitolini. «Dobbiamo cercare di migliorare ancora, partita dopo partita. Savona è una squadra molto tosta. Dobbiamo rimanere concentrati e focalizzati sul nostro obiettivo», conclude fiducioso l’attaccante posillipino.