Savona-Salerno, tiene ancora banco la questione Vitale

Volo pomeridiano per Genova. E’ iniziata così la trasferta ligure di capitan Michele Luongo e compagni. Alla Zanelli si affronteranno biancorossi e giallorossi e la gara tra Rari Nantes Savona e Check up Rari Nantes Salerno sarà trasmessa su Waterpolo Channel (ore 14). L’attaccante mancino Eduardo Campopiano, medaglia d’oro alle Universiadi 2019, affronterà i suoi concittadini.

Settimana difficile con la Vitale ancora out. «Purtroppo non abbiamo ancora notizie in merito», spiega il tecnico Matteo Citro. «E’ per noi un danno enorme», avverte contrariato l’allenatore classe 1981. L’impianto sarà indisponibile anche nella prossima settimana: non è dato sapere i tempi della sua riapertura. «Ci stiamo allenando in corsia alla Nicodemi per tamponare, ma chiaramente non è una vasca adatta», ammette Citro.

Quinta giornata. «Il Savona gioca una pallanuoto molto aggressiva ed organizzata, non a caso sono a punteggio pieno», sottolinea il coach salernitano. «Noi vogliamo dire la nostra e giocarcela alla pari, nonostante le tante difficoltà di questo periodo», ricorda Citro. «Saranno assenti per infortunio il portiere Gabriele Vassallo, il difensore Carlo Sanges e il centroboa Donato Pica», conclude Citro (nella foto di Gianluca Madonna).

Dopo la vittoria contro la Distretti Ecologici Nuoto Roma, disputata in campo neutro a Santa Maria Capua Vetere, la Rari Nantes ha dovuto affrontare l’emergenza del momento, allenandosi tra la Nicodemi e la Scandone, con Luongo e soci ospiti della Canottieri Napoli.