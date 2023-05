Torino 81-Canottieri Napoli 12-10, i giallorossi escono a testa alta

Fine della corsa. Si interrompe in semifinale la serie playoff per le calottine del Molosiglio. In gara 3 prevale la formazione di Simone Aversa, che se la vedrà con la Roma Vis Nova. Nessun rimpianto per i giallorossi di Enzo Massa, che hanno profuso il massimo sforzo alla Monumentale ed escono a testa alta. E così Reale Mutua Torino 81 Iren-Canottieri Napoli termina 12-10 (parziali di 1-3, 6-2, 2-3, 3-2).

Indiscusso protagonista il croato Vinko Lisica, autore di un poker pesante, che agevola il compito dei piemontesi. Da segnalare la tripletta di un sempre prolifico Gianluca Confuorto, che chiude la stagione con una tripletta, e le doppiette di capitan Biagio Borrelli e Marcello Calì.

Si portano sull’1-4 i napoletani, Gianluca Cappuccio pare pure un rigore a Jacopo Colombo nella seconda frazione ma il break dei padroni di casa consente di mettere la freccia (7-5). Nel terzo periodo Calì, Borrelli e Confuorto riducono il gap a -1 (9-8) e l’estremo difensore partenopeo sventa la controfuga di Gabriele Eromondi.

Jacopo Colombo (28”) e Vincenzo Tozzi in superiorità numerica aprono l’ultimo quarto (10-9). Matteo Aldi stoppa Calì e con freddezza Lorenzo Cigolini cala il +3 a 2’20” dalla sirena. Il diagonale basso di Daniele Cerchiara ultimo acuto del match (12-10). Cappuccio si lancia in attacco, ma festeggia il club del presidente-allenatore Aversa.

«Onore ai piemontesi», dichiara il centroboa di Ponticelli. «Sapevamo che avrebbe inciso in gara 3 il fattore campo in favore dei torinesi», rimarca il leader napoletano. «Abbiamo fatto anche oggi una buona gara, soprattutto all'inizio dove siamo andati sul 4-1, poi i troppi errori difensivi ben sfruttati dagli avversari hanno cambiato le sorti dell'incontro», dice Borrelli.

«Complimenti al Torino per la vittoria e per un comportamento sempre rispettoso nei nostri confronti nelle tre gare disputate», osserva il classe 1996, che ha applaudito i vincitori in acqua. «Queste sconfitte ci serviranno per il futuro e ci aiuteranno a lavorare sui nostri limiti e ad acquisire l'esperienza giusta, utile per poter conquistare nuovamente l'A1», asserisce Borrelli.

«Ci riproveremo il prossimo anno, con la speranza che la società, sempre al nostro fianco, sia pronta a fare un passo in più per aiutarci a raggiungere la tanto desiderata promozione», auspica fiducioso Borrelli (nelle foto di Gianluca Madonna).