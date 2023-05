Torino-Canottieri 10-8, la prima semifinale è gialloblu

Semifinale gialloblu. Alla Monumentale sono le calottine di Simone Aversa a prevalere nel primo round promozione. Incide il punteggio del periodo iniziale e della terza frazione, dove risultano decisive le reti del croato Vinko Lisica, autore di una tripletta. Si gioca sul filo dell’equilibrio, ma prevalgono i piemontesi. Reale Mutua Torino 81 Iren-Canottieri Napoli termina 10-8 (parziali di 3-2, 2-2, 3-2, 2-2).

All’intervallo lungo i giallorossi chiudono sul -1 (5-4). Capitan Biagio Borrelli e Gianluca Confuorto calano un tris e arpionano la parità nell’ultimo quarto (8-8). Gabriele Ermondi e il mancino Jacopo Colombo sfruttano a dovere la superiorità numerica e consentono di aggiudicarsi il primo confronto playoff.

Nulla è compromesso per la compagine di Enzo Massa. Si decide alla Scandone il destino dei ragazzi del Molosiglio (nella foto di Gianluca Madonna). Gara 2 in programma mercoledì 24 maggio (ore 20) per allungare la serie e continuare a cullare il sogno promozione.