Torino-Canottieri Napoli, in palio la finale playoff

Sabato piemontese. La semifinale playoff si giocherà alla Monumentale. E sarà l’ultimo confronto tra Reale Mutua Torino 81 e Canottieri Napoli. Gara secca, fischio d’inizio alle ore 18. Chi vince, incontrerà la Roma Vis Nova. Sulle ali dell’entusiasmo capitan Biagio Borrelli e compagni dopo la prestazione esaltante a Fuorigrotta.

«Giocare in una Scandone così piena e colorata di giallorosso è stato bellissimo», ricorda Gianluca Confuorto. «Ringrazio personalmente e a nome della squadra tutte le persone che ci hanno seguito e hanno lottato con noi», afferma il numero 5.

Vigilia. «Lavoriamo un anno intero per disputare queste partite.

Le motivazione vengono da sole. Conosciamo l’ambiente, sappiamo cosa ci aspetta. E’ noto il valore degli avversari e il nostro, siamo consapevoli di poterli mettere in difficoltà e di conquistare la finale», assicura fiducioso il classe 1998.

Ottimismo al Molosiglio. «La vittoria in gara 2 dà entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo analizzato la partita e gli errori compiuti. Domani vincerà chi sarà in grado di commetterne di meno», spiega il player napoletano.

Strategia. «Questi incontri si vincono con l’unione, il gioco di squadra (aspetto che non ci è mai mancato), il sacrificarsi l’uno per l’altro. Abbiamo grande voglia di arrivare in finale», avverte Confuorto, che svela. «Dopo gara 1 ho detto ai ragazzi di essermi divertito molto, nonostante avessimo una piscina che ci urlava contro. Personalmente ciò mi dà la spinta a dare qualcosa in più, inoltre rappresenta una occasione per compattarci ulteriormente», dice il bomber, autore di 70 gol in regular season, ai quali vanno ad aggiungersi i sette nei due recenti match della serie playoff. «Ringrazio i miei compagni che mi mettono nelle condizioni migliori di esprimermi al meglio».

Torino-Canottieri. «Sarà una partita completamente diversa tatticamente ma soprattutto fisicamente rispetto alle ultime due. In più i gialloblu di Simone Aversa avranno grande voglia di riscattarsi», conclude Confuorto (nella foto di Gianluca Madonna).