Torna a Vico Equense il torneo di pallanuoto Fritz Dennerlein

Torna alla marina di Vico il Torneo Fritz Dennerlein, leggendario campione di nuoto e pallanuoto morto trent’anni fa, dopo un grave incidente stradale. Il 20, 21 e 22 settembre 2023, Canottieri Posillipo, De Akker Bologna, Rari Nantes Salerno e il Circolo Canottieri Napoli scenderanno in acqua per contendersi il trofeo. Prima di diventare famoso, Fritz Dennerlein si allenava alla marina di Vico, con il fratello Bubi, scomparso l'anno scorso, e gli amici vicani, Giuseppe Volpe e Antonio Astarita.

Nuotatore, pallanuotista, allenatore di pallanuoto.

Senza mai cambiare squadra: ne ha avute sempre e solo due, la Canottieri e la Nazionale. Si possono solo sommare i suoi trionfi: trenta titoli italiani, duecento presenze in nazionale, cinque primati europei, tre Olimpiadi.

Dopo aver girato il mondo e vinto di tutto, Fritz negli anni '80 ritorna nella sua amata Vico Equense, in una casetta sulle colline di Avigliano. A Vico Equense arrivarono nel 1947, allora non c'erano piscine e la stagione agonistica si svolgeva a mare e quando non erano a Napoli, lui e il fratello si allenavamo nel tratto di mare tra la marina di Vico e lo scoglio dei Tre Fratelli.

Scendevano la mattina per gli allenamenti lunghi. Facevano il miglio, un paio di volte. Per le distanze brevi come i 50 metri avevano fatto un segno con la vernice su un muro del bagno Astarita e facevano la virata sul vecchio moletto vicino al lido Cucurullo. Fu proprio a Vico Equense, che un socio del circolo Canottieri in villeggiatura li notò e li invitò a provare alla Canottieri. Dopo la sua morte gli amici vicani per ricordarlo organizzarono, in suo onore, il Torneo Internazionale Fritz Dennerlein che ha vissuto dieci anni meravigliosi, dal 1993 al 2003, ospitando i team più forti del mondo. Per ricordarne qualcuna: la nazionale Cubana, il Recco, Posillipo, Spandau Berlino, Marsiglia e Vasutas Budapest. Fu un successo clamoroso che coinvolse i media internazionali.