Universiadi 2023, l'argento di Valeria Uccella con il Setterosa

Conferme clorate. Come a Napoli 2019, così a Chengdu 2023. Allora fu l’Ungheria a fermare in finale (7-8) Loredana Sparano, Carolina Ioannou, Sara Centanni e socie, ovvero le ragazze guidate da Martina Miceli. Stavolta la Cina ha frenato la corsa all’oro delle azzurre di Aleksandra Cotti (12-7). A Fuorigrotta, come nella provincia del Sichuan, hanno messo al collo la medaglia d’argento Luna Di Claudio, Chiara Ranalli e Anna Repetto. New entry Valeria Uccella, unica campana del Setterosa, impegnata nella 31esima edizione estiva delle Universiadi.

«Ringrazio tutto il gruppo, perché è stato un evento speciale anche grazie alle mie compagne», racconta entusiasta la pallanuotista di Santa Maria Capua Vetere. «Non pensavo che i Giochi potessero essere così belli. E’ stata la mia prima Universiade», ammette l’atleta classe 2001. «Non sapevo cosa aspettarmi, nonostante le mie compagne mi avessero raccontato l’esperienza vissuta nel recente passato. E’ stata davvero bella la cerimonia d’apertura. Saranno ricordi indelebili», dice Uccella.

«Sono molto contenta e spero che tutti gli atleti possano vivere una esperienza del genere», prosegue Valeria, che ha iniziato a giocare in Campania tra Volturno, Acquachiara e Flegreo, per poi proseguire con la calottina di Ancona e Bogliasco.

«L’Universiade è una occasione unica per vivere un’altra civiltà che non capita tutti i giorni. Una esperienza completa sia sportiva che umana», tiene a ribadire la campionessa della Nazionale italiana, che ha messo in bacheca una pesante silver medal.

Competizione. Imbattuta per tutto il torneo, la Cina si era imposta sul Setterosa già nella seconda giornata del girone (17-8). «C’è rimpianto per non aver vinto la finale con la Cina», ammette il portiere sammaritano. «Le nostre avversarie si sono presentate con la Nazionale maggiore, che una settimana prima ha partecipato ai Mondiali di Fukuoka: erano forti e giocavano in casa», conclude Valeria Uccella (nelle foto di Valentin Gabriel Bizzocchetti e Chengdu Fisu World Games).