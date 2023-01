Waterpolo Palermo-Canottieri Napoli, la prima trasferta del 2023 per i giallorossi

Prima trasferta del 2023. Giocheranno lontano dalle mura amiche capitan Biagio Borrelli e compagni. Per i giallorossi l’ottava giornata di A2 sarà contro la Waterpolo Palermo.

«Quella di domani pomeriggio (ore17) si preannuncia una partita impegnativa», spiega alla vigilia Daniele Cerchiara. «Ritorneremo a giocare dopo un mese per la pausa dovuta alle feste natalizie», precisa il classe 1998. Dalla terraferma all’isola. «Palermo non è un campo facile. Non giocheremo alla piscina comunale, però conosciamo il valore dei nostri avversari: Gabriele Galioto e Massimiliano Migliaccio sono temibili», osserva il difensore della Canottieri Napoli.

«E’ una sfida da non sottovalutare. In Sicilia è sempre difficile vincere. Speriamo di recuperare Gianluca Cappuccio in porta», auspica fiducioso Cerchiara. Torna a disposizione l’attaccante Geremia Massa. «Il tecnico Enzo Massa ha preparato la partita come al solito, chiedendoci concentrazione e attenzione ai dettagli», argomenta Cerchiara. «Cercheremo di fare la nostra gara, anche se non è una trasferta facile. Se seguiremo alla lettera le indicazioni del nostro allenatore, ne usciremo vittoriosi», ribadisce convinto il giocatore canottierino.

Rifinitura e partenza. «Ci alleniamo alle 18 al Molosiglio, ceneremo subito dopo. Guarderemo insieme Napoli-Juventus, poi alle 21.30 ci imbarcheremo e il resto dell’anticipo lo vedremo in nave», conclude Cerchiara (nelle foto di Gianluca Madonna). Sono questi i piani di sbarco di capitan Borrelli e soci. Il ritorno, invece, in aereo.