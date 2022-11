Trasferta pedagogica. Al di là della sconfitta maturata in Sicilia contro la Waterpolo Palermo 9-7 (parziali di 0-1, 2-1, 4-3, 3-2), l’Ischia Marine Club debutta in serie A2 con una prestazione interessante. Parecchi sono gli spunti di riflessione per il tecnico Federico Calvino da cui ripartire, in previsione del big match alla Scandone sabato 12 novembre (ore 15).

Subito nella mischia i posillipini. Il portiere Lorenzo Lindstrom è già noto alle cronache. Si è fatto apprezzare al Torneo Fritz Dennerlein a Vico Equense e non solo. Certo e incontrovertibile il valore di Matteo de Florio, Mario Coda e Marco Napolitano. Con Ernesto Serino pronto a dare il suo consueto contributo in avanti. E proprio gli ultimi tre hanno timbrato cartellino nella prima gara della stagione 2022-2023. Intesa immediata con il gruppo dei senatori, capitanati da Ciro Centanni, in gol insieme a Carlo Simonetti (nelle foto di Gianluca Madonna). La doppietta di Giuseppe Barberisi ha puntellato il punteggio. Non hanno affatto sfigurato i ragazzi di Francesco Di Iorio nella nuova categoria.

Da segnalare per i padroni di casa la cinquina messa a bersaglio da Francesco Pettonati.

«La prima è andata, anche se non con il risultato che speravamo», commenta Calvino. «Prima uscita al completo. Abbiamo tantissimo da lavorare», prosegue l’allenatore napoletano. «Gli elementi ci sono e siamo una squadra completa in tutti i reparti», assicura il coach dell’Ischia. «Bisogna pazientare un pochino, per trovare l’amalgama, seguendo un’unica linea di gioco. I risultati certamente verranno», assicura convinto Calvino, che predica calma. «Un passo alla volta per la salvezza», conclude.