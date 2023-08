2-2 all'Olimpico tra Roma e Salernitana: non basta la doppietta di Candreva

Riecco in un attimo la Salernitana di Paulo Sousa, riecco una squadra capace non solo di saper soffrire ma anche di mettere paura a una big come la Roma. Alla prima in campionato la risposta granata è clamorosa, per certi versi quasi inaspettata (2-2). Ancor di più se si considerano i tanti problemi con i quali Fazio e compagni sono stati costretti a convivere per gran parte del primo tempo.

La Roma parte davvero forte, ma di contro la Salernitana si lascia schiacciare con troppa facilità. E questo condiziona in maniera evidente i primi trenta minuti della sfida dell’Olimpico, fase nella quale i giallorossi potrebbero anche mettere un’ipoteca importante sulla vittoria.

Candreva ammutolisce l’Olimpico: dopo il sospiro di sollievo dell’8’ quando il Var annulla per fuorigioco il bel gol di Belotti, al 17’ la Salernitana non può far altro che abbassare la testa e accettare lo svantaggio.

Meritato. Questa volta, infatti, nessuno ferma Belotti, soprattutto Fazio e Gyomber che si fanno saltare troppo facilmente prima della conclusione in porta del gallo che costringe così Ochoa a subire il primo gol della stagione. Ma non a invertire il suo clamoroso ruolino di marcia italiano. Anzi. Al 33’ spazio al primo miracolo del campionato sul colpo di testa di Smalling, sulla ribattuta poi Mancini si mangia clamorosamente il raddoppio solo davanti alla porta. E allora ecco che la regola non scritta del calcio torna a colpire: gol sbagliato, gol subito. Fa praticamente tutto Candreva, è il minuto 36’ quando l’ex Lazio fa partire l’azione a metà campo e la chiude in area di rigore saltando prima Smalling e calciando poi sotto la traversa. L’Olimpico torna a tremare, questa volta però ci pensano i quasi 4mila tifosi granata.

Nel finale Belotti nega il successo alla Salernitana: ma è solo un piacevole antipasto, perché al 49’ ecco il picco più alto dopo la nuova magia di Candreva che con un clamoroso e spettacolare tiro a giro ribalta il risultato facendo sognare davvero la Salernitana che vede però sfumare la vittoria all’82’ quando Belotti segna di testa sugli sviluppi di un corner il gol del definitivo 2-2 (prima dentro Dia e Legowski e palo esterno di El Shaarawy) che vuol dire comunque punto pesantissimo per la Salernitana 2.0 di Paulo Sousa.