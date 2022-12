Alanyaspor-Salernitana 3-1, non basta il gol di Bonazzoli

Poca, pochissima Salernitana anche contro l’Alanyaspor e così Davide Nicola si ritrova a dover fare i conti con una nuova sconfitta in questo ritiro invernale. Come accaduto nel corso del primo test turco, anche questa volta i ritmi non sono esattamente altissimi (dentro Micai per Fiorillo e Sambia confermato sull’out destro). Rispetto alla sfida con il Fenerbahce, però, i granata partono meglio e cercano immediatamente di mettere la propria impronta sulla gara. La circolazione di palla è buona e così al 9’ diventa tutto facile per il duo Bradaric-Bonazzoli sbloccare il risultato: il primo pennella dalla sinistra un cross perfetto e il secondo di testa spinge in rete. Il vantaggio della Salernitana, però, non dura molto tempo. Meno di venti minuti, infatti, e l’Alanyaspor trova il pari con Hassan che approfitta di un ripiegamento lento dei granata.

I meccanismi dalle parti di Micai non migliorano con lo scorrere del tempo. Anzi, peggiorano. Nonostante l’ingresso di un paio di titolari in avvio di ripresa (Daniliuc, Coulibaly, Candreva, Kastanos, Botheim) la Salernitana va sotto dopo appena 120 secondi. Disattenzione totale su calcio d’angolo turco e Karaca completa la rimonta di testa dopo la spizzata di Hassan.

Nicola decisamente infastidito richiama i suoi, ma non basta per dare un senso differente alla partita che si fa sempre più complicata. Il secondo tempo racconta ben poco e quel poco è tutto legato all’Alanyaspor che cerca il gol della tranquillità e chiude la pratica con Doumbia nel primo minuto di recupero e anche il ritiro della Salernitana che nelle prossime ore farà ritorno in città (possibile amichevole a Benevento il 22 di dicembre, saltata infatti quella con il Nizza all’Arechi).