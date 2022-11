«Allora, Lorenzo, mi raccomando: destra, sinistra, attenzione e circolazione del pallone». Con il passo della Bersagliera e con borsello granata, Davide Nicola ha lasciato il centro sportivo Mary Rosy e ha marcato stretto Pirola, fino alla sala pranzo. Lo ha scelto per farlo giocare sul fianco sinistro di Daniliuc e per dare riposo a Fazio. Il capitano e «comandante» ha stretto i denti, ha fatto terapia ma si è sfilato dalla rifinitura prima degli altri. È un segnale: è stato inserito nella lista dei convocati per due partite (Fiorentina e Monza, la Salernitana non tornerà a casa e farà tappa intermedia a Parma ndA), ma con tutta probabilità sarà risparmiato per consentirgli di far sfiammare la caviglia sinistra. Pure la Fiorentina ha problemi di gestione e osserva il lampeggiante dell'infermeria: Jovic aveva accusato un problemino al polpaccio, ha recuperato ma l'allenatore della Fiorentina, Italiano, potrebbe ragionare anche in ottica Milan e presentarsi al cospetto del cavalluccio allineando Konè, Barak e Kouamè, a ridosso di Cabral.

11 dicembre 2021, una vita fa: la Fiorentina calava il poker allo stadio Artemio Franchi contro la Salernitana, Vlahovic allargava le braccia per dire «eccomi qua, segno sempre io» e Ribéry pure le allargava, tra primo e secondo tempo per dire «grazie Firenze». Una vita fa: la Salernitana adesso dà fastidio ed è rispettata, si presenta al cospetto dei viola pure in vantaggio in classifica. Se giocasse, solo Lassana Coulibaly sarebbe il punto di contatto con la formazione che fu sculacciata dall'inizio alla fine, prima di prendersi la rivincita all'Arechi. Stavolta, al cospetto di 2mila tifosi del cavalluccio marino e anche dell'arcivescovo Bellandi che tiferà per i gigliati, la Salernitana vuole dimostrare di essere capace di brillare come è accaduto all'Olimpico.



Lassana Coulibaly è uno dei punti interrogativi della formazione alla quale pensa Nicola. Il centrocampista africano è troppo importante per gli equilibri d squadra, ma è diffidato e potrebbe essere risparmiato in vista dell'ultima gara del 2022, a Monza. Se, invece, Nicola lasciasse la calcolatrice nel cassetto, Coulibaly potrebbe essere riconfermato da titolare. Da mezzala destra oppure a sinistra? Dipenderà dall'utilizzo dal 1' di Vilhena, che a propria volta è legato all'utilizzo di Candreva in formazione base. Riguardo Candreva, non è un discorso di opportunità rischiare o meno il cartellino giallo ma di gestione delle risorse. Il numero 87 della Salernitana, autore di un gol gioiello contro la Lazio per il provvisorio 1-1, è stato richiamato anzitempo in panchina durante la partita casalinga contro la Cremonese per consentirgli di riposare. Vilhena è pronto a subentrargli e poi dovrà dividere il minutaggio probabilmente con Maggiore. È un gioco a scacchi anche la scelta del centrocampista centrale, dell'uomo d'ordine. Fin qui ha giocato Radovanovic, che non è più un giovanotto. Però il giovanotto, cioè Bohinen, è un rebus che potrà essere sciolto solo se avrà davanti chilometri da macinare, insomma una partita intera. Pure questo è un rischio: Bohinen non ha rubato l'occhio negli scampoli di gara nei quali è stato utilizzato. Mazzocchi largo a destra e Bradaric suo omologo a sinistra sono certi di una maglia. Poi c'è il ballottaggio dei ballottaggi: l'assegnazione della maglia per il partner di Piatek. Se la giocano Dia e Botheim. Nulla è escluso: Boulaye è il bomber ma il giovane norvegese scalpita da tempo e ha la fiducia di Nicola. Il pistolero, invece, a Firenze ha giocato 14 partite realizzando tre reti nello scorso campionato, tra gennaio e maggio; il polacco, in gol contro la Cremonese da attaccante della Salernitana, potrebbe segnare per due partite consecutive per la prima volta da febbraio scorso, proprio quando vestiva la maglia viola.



Nicola non ha svolto la consueta conferenza stampa. Ha dettato poche frasi al sito ufficiale: «Incontriamo una squadra forte ma sappiamo che ha punti deboli. Dovremo essere bravi a sfruttarli. La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati, tra campionato e coppa. Ha grande capacità di attaccare gli spazi, abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena. Dovremo essere bravi ad occupare gli spazi, puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco. Non dobbiamo farci sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale».