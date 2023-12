Atalanta-Salernitana 4-1: non basta il vantaggio di Pirola, nella ripresa i granata crollano a Bergamo

Non basta un buon primo tempo e neppure la reazione dopo lo svantaggio, la Salernitana torna da Bergamo con una sconfitta. Pesante. Che fa male. Ma che, seppur non sia facile, deve provare anche lasciare qualche piccolo spunto interessante. Non basta, come detto, il buon primo tempo e il gol di Pirola al 10’ sulla punizione di Candreva, perché nella ripresa complice qualche errore di troppo in fase difensiva c’è il crollo. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio quando Inzaghi prova a mischiare le carte proponendo il 4-3-3 con la sorpresa Martegani a centrocampo e il tridente formato da Tchaouna, Dia e Candreva. Come detto il capitano da il via all’azione del gol, mentre Costil prosegue poi l’opera nei minuti seguenti opponendosi in bello stile su Lookman sia al 12’ che al 23’.

Muriel e Pasalic la ribaltano: dopodiché comincia la ripresa e comincia anche tutta un’altra partita.

L’Atalanta parte con la quinta ingranata mentre la Salernitana va di retromarcia, che tradotto vuol dire addirittura due gol subiti in appena cinque minuti. Al 47’ al terzo tentativo Muriel indovina la conclusione dai venti metri infilando il pallone quasi sotto l’incrocio, al 52’ invece ci pensa Pasalic dall’interno dell’area di rigore a far male i granata. Nel mezzo Dia ha per due volte nella stessa azione la palla per il nuovo vantaggio, ma in entrambe le occasioni mostra poca cattiveria sotto porta. Una cattiveria che, comunque, la Salernitana non perde.

Carnesecchi e il palo fermano i granata: dopo il miracolo a mano aperta di Costil su Muriel al 62’ e l’ammonizione rimediata da Maggiore che lo costringerà a saltare la sfida contro il Milan, la squadra di Inzaghi ha un vero sussulto che la fa andare per due volte vicinissima al pari. Purtroppo, però, al 72’ Carnesecchi è decisivo su Ikwuemesi, mentre al 75’ il palo nega il gol a Dia. Ma se in una metà campo si continua a sperare, nell’altra si susseguono gli errori e così ecco il già citato crollo. All’83’ va in gol De Ketelaere, all’89 fa lo stesso Mirancuk che al 93’ salva, si fa per dire, la Salernitana dal quinto gol, ma non da una sconfitta che chissà potrebbe anche pesare sul futuro di allenatore e forse ds.