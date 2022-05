Atalanta-Salernitana live dalle 20.45: c'è Verdi in attacco con Djuric

Posticipo del lunedì al Gewiss Stadium con l'Atalanta che cerca necessariamente la vittoria per rientrare in zona Europa e la Salernitana che sta miracolosamente recuperando posizioni e ora lotta davvero per la salvezza.

🇱🇻 ATALANTA - SALERNITANA: MATCH PREVIEW



Le statistiche, i precedenti, le rose, le curiosità e tutti i dati aggiornati nel Match Preview di Atalanta – Salernitana sono consultabili cliccando 👉 https://t.co/oR4Rsaz0uj#AtalantaSalernitana #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/rQANAe6a6E — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 29, 2022

Atalanta (3-4-3)

1 Musso; 42 Scalvini, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 9 Muriel, 91 Zapata, 10 Boga.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Koopmeiners, 18 Malinovskyi, 19 Djimsiti, 20 Mihaila, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 88 Pasalic. All. Gasperini.

Salernitana (3-5-2)

55 Sepe; 25 Gyomber, 17 Fazio, 21 Zortea; 30 Mazzocchi, 13 Ederson, 15 Bohinen, 18 L. Coulibaly, 3 Ruggeri; 10 Verdi, 11 Djuric.

A disposizione: 30 Fiorillo, 72 Belec, 5 Veseli, 7 Ribery, 9 Bonazzoli, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 23 Dragusin, 28 Capezzi, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset. All. Nicola.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.