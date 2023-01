Atalanta-Salernitana, novità modulo per Nicola: «Pronti a dei cambiamenti»

Dopo l'impatto non esattamente semplicissimo avuto con il nuovo anno, la Salernitana va ora alla ricerca delle prime vere conferme. Conferme che dovranno arrivare domani pomeriggio quando i granata affronteranno in trasferta l'Atalanta dell'ex Ederson: "Abbiamo fiducia in noi stessi, la tifoseria ci mostra vicinanza e cerchiamo di dare sempre il meglio. Apprezzo molto Gasperini per idee e capacità, ha accentuato la ricerca spasmodica dell’uno contro uno con marcature preventive e aggressività sempre molto forte - ha detto alla vigilia in conferenza stampa Davide Nicola -. Dovremo assolutamente mettere in campo una personalità che vada non solo nella direzione di proporre il nostro gioco ma anche di accettare la capacità di duellare continuamente, essere sempre in movimento, sfruttare le seconde palle e attaccare lo spazio per liberare una palla pressata".

Per la sfida di domani il tecnico dei granata recupera Coulibaly ma perde non solo Daniliuc (squalifica) ma anche Bronn (problema muscolare), mentre in chiave modulo potrebbe esserci per la prima volta dal primo minuto il passaggio al 3-4-2-1.

"Domani ci possiamo aspettare una Salernitana un po’ diversa. Stiamo lavorando dalla ripresa della preparazione sul trequartista dietro le punte, ma anche sul doppio trequartista dietro una punta e sul tridente. L’idea è quella di accendere un ‘neurone’ se la partita va in un certo modo: a quel punto bisogna trovare i giusti compromessi per avere l’occupazione degli spazi in maniera diversa. Non sono stravolgimenti. Gyomber titolare? Ha recuperato, ma pur avendo dimostrato di essere in discreta forma non ha ancora un minutaggio elevatissimo e quindi vogliamo evitare di ricadere in situazioni spiacevoli".

In chiusura di conferenza, poi, il punto sul mercato: "Con il direttore parlo tutti i giorni, De Sanctis conosce le caratteristiche che ci servono: fisicità e alzare il tasso di personalità, anche come strafottenza. Dobbiamo integrare la rosa con giocatori con queste abilità e con la capacità di sapere fare un gioco che vada nella direzione di accettare sempre di più l’uno contro uno. Abbiamo bisogno di giocatori giusti, veloci e affamati. Zortea? Non devo convincere nessuno, mi fido del direttore e del suo lavoro, il mio compito è parlare con lui e confrontarmi con lui, ciò che ci sarà da fare verrà fatto”.