Autostrada del Brennero deserta e illuminata dal sole che sorge, «tramonti tra i tetti» di Verona: la marcia di avvicinamento di Verdi, destinazione Salerno, comincia su Instagram. Al tempo dei social, il calciomercato annuncia novità anche a colpi di mouse: la signora Verdi, la moglie di Simone, ieri ha comunicato per immagini e ha preparato il congedo dalla città scaligera.



È tutto pronto per lo scambio di prestiti: Henry e Verdi dal Verona alla Salernitana, un solo giocatore – è questa la novità serale – tra Botheim e Valencia pronto al tragitto inverso. Domani il cileno dovrebbe festeggiare il suo compleanno già in Veneto e oggi toccherà a Fiorillo spegnere le candeline (al momento è in lista ma il regolamento consente di staccarlo dagli over e poi inserirlo all’occorrenza per sostituire un portiere) dividere la crostata a pranzo per i suoi 33 anni. Si narra che dieci giorni fa, dopo il gol che ha spezzato il digiuno contro il Milan, a Bonazzoli ne sia stata fatta trovare una intera, a mo’ di segnaposto, ad ora di pranzo. Candreva, invece, segue una particolare dieta, molto ricca di frutta. A Bergamo, però, la sua partita sarà molto ricca di ricordi: gara numero 450 in Serie A.



Giocherà lui a destra e Bradaric presidierà la fascia sinistra. Poi Nicolussi Caviglia e Lassana Coulibaly faranno coppia in mediana. Tonny Vilhena, già rientrato dall’Olanda dove ha abbracciato il proprio bimbo neonato, sarà ago della bilancia ed elemento duttile, in grado di giocare sia da mezzala sia (soprattutto) da sottopunta insieme a Bonazzoli o Dia. Le buone notizie sul fronte infermeria, quindi fronte campo e fronte tattica, sono due: Dia ha smaltito il fastidio alla caviglia e ieri è sceso in campo per disputare la partitella in famiglia; il pistolero Piatek è il candidato – in realtà l’unico con determinate caratteristiche, in attesa che cominci ad allenarsi Henry – al ruolo di punta vertice e spera di confermare la sua vena realizzativa contro l’Atalanta.

Il polacco, infatti, ha fatto gol alla formazione nerazzurra per quattro volte in quattro partite, compresa una doppietta realizzata a Bergamo ai tempi del Milan: era il febbraio del 2019. Di contro, dopo aver segnato sei reti nelle prime 13 partite di Serie A, Boulaye Dia è rimasto a secco nelle ultime tre gare. L’attaccante della Salernitana, il miglior marcatore della squadra, non è mai stato a digiuno di realizzazioni per quattro gare consecutive. In avvio di partita, non è impossibile ma forse è improbabile che la Salernitana sfidi l’Atalanta con tre punte di ruolo, perché significherebbe rinunciare ad un centrocampista e poi perdere anche rotazioni in attacco. Botheim resta in vetrina, ma ieri si è allenato e ha fatto parte dell’attacco di riserva. Bonazzoli ha partecipato alle prove con i titolari e resta in granata nonostante il pressing della Lazio.

Vignato che piace anche a Lecce e Cremonese, e Verde erano alternative solo nel caso in cui non fosse andato in porto l’affare Verdi. A centrocampo la Salernitana può cedere Capezzi che non rientra nei piani tecnici. Al suo posto e nella casella lasciata vuota da Ribéry saranno collocati Henry e Verdi. Il Tottenham chiude al momento la porta alla cessione in prestito del centrocampista senegalese Pape Matar Sarr al club granata. «Al momento» potrebbe significare «per sempre»: nel dubbio, la Salernitana ha cambiato registro, soprassiede sul centrocampista (Zurkowski, sondato, è stato ingaggiato dallo Spezia) e si è concentrata sulle sottopunte, nel solco anche del cambiamento di modulo varato dal proprio allenatore Davide Nicola. Capitolo terzini. Sul francese Hadjam, classe 2003 in forza al Paris FC, si registra l’inserimento di altre squadre italiane, il Torino più delle altre.

Per assicurarsi il profilo – mancino che può giocare anche sulla fascia destra – la Salernitana ha alzato la posta, insomma dovrà pagarlo di più. Sy e Kristoffersen vengono proposti ad oltranza. Il centravanti norvegese starebbe riflettendo (ma non pare convinto) sulla possibilità di trasferirsi al Siena, la società che ha già ricevuto in prestito i giocatori della Salernitana, Motoc e Orlando. Non sono previsti altri difensori in arrivo. Anzi. Il club granata, dopo essersi preso un po’ di tempo per decidere il da farsi, ha definito il prolungamento contrattuale per Norbert Gyomber: rinnovo fino al 2025 per lo slovacco con diritto di recesso e penale per la Salernitana al 2024.