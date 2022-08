Batsuhayi alla Salernitana, resta il nodo dell'ingaggio monstre

Ieri Flavius Daniliuc, difensore centrale, promesso sposo della Salernitana, ha preparato parole di congedo sui social network. Le ha riservate ai suoi vecchi tifosi del Nizza: ha pubblicato alcune foto su Instagram e le ha accompagnate con la colonna sonora God's plan. Il piano della Salernitana, invece, è fargli effettuare le visite mediche al più presto e poi metterlo a disposizione dell'allenatore e dei compagni di reparto. Daniliuc, classe 2001 e capitano dell'Under 21 austriaca, era atteso già ieri a Salerno e non a caso il club ha messo a punto gli ultimi dettagli burocratici, dalla ricerca dell'abitazione ad alcune pratiche portate a termine con altri uffici amministrativi. Il suo arrivo è stato però rimandato ad oggi perché occorre definire gli ultimi dettagli contrattuali con l'atleta, bonus e premialità. Con il Nizza, invece, l'accordo è stato trovato da tempo: 5 milioni di euro nelle casse dei francesi per la cessione a titolo definitivo.

Occorrono, invece, 5,5 milioni di euro per pareggiare l'ingaggio di Michy Batsuhayi, il colpo da novanta, il giocatore che il Chelsea ha escluso dai propri piani tecnici. Il suo stipendio, però, è fuori portata per la Salernitana e può essere sostenuto solo con l'aiuto del club londinese ma anche con una serie di incentivi - bonus a gol, assist e presenze - che il 28enne attaccante belga di origini congolesi, 14 reti nelle ultime 42 partite con la maglia del Besiktas - dovrà assicurare per incrementare il proprio compenso già lauto. Batshuayi e Dia formerebbero una coppia d'attacco di assoluto valore. La Salernitana attende il giocatore del Chelsea entro lunedì e nel frattempo lavora ai fianchi dell'entourage per concludere l'affare a titolo temporaneo, in prestito oneroso ma con un ricco conguaglio agli inglesi al momento del riscatto. Il Chelsea ha interesse a trasferire altrove l'atleta e in aggiunta non ha un grande potere contrattuale perché il vincolo che lega Batshuayi agli inglesi scade a giugno 2023. Le difficoltà riguardano la mediazione della Salernitana con gli agenti. Dovbyk resta un profilo attenzionato e molto costoso (12 mioni di euro richiesti dal Dnipro per la cessione a titolo definitivo), molto costoso anche Strand Larsen, la Roma deve piazzare Shomurodov che piace pure al Bologna a patto che venga ceduto Barrow e su Piatek è forte il Torino. Prima di accendere i fari sul giocatore dei «blues» e richiederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, il diesse De Sanctis aveva in programma anche un viaggio in Spagna. Avrebbe dovuto, infatti, trattare con il Valencia la cessione dell'attaccante Maxi Gomez. Era un'idea e resta tale: il calciatore uruguagio, seguito anche in Bundesliga, si accaserà con tutta probabilità in Turchia al Fenerbahce. Il difensore e l'attaccante restano le priorità ma nelle ultime battute del calciomercato la Salernitana vuole assicurare all'allenatore Davide Nicola un giovane e bravo centrocampista che possa crescere all'ombra dei compagni di squadra più esperti ma anche essere inserito all'occorrenza nelle rotazioni. Sull'agenda di De Sanctis c'era anche Bove ma la Roma ha detto no. È ancora fattibile, invece, l'ingresso in rosa di Tahirovic, altro gioiellino romanista in campo ieri dal 46' nell'esordio con sconfitta (0-2) dei baby giallorossi nel campionato Primavera contro il Bologna. Un'altra pista sempre monitorata porta sulle tracce di Jacopo Da Riva, altro interessante prospetto di proprietà atalantina.

Capitolo cessioni. Il Benevento non molla Simy ma raddoppia: è vicinissima anche all'ingaggio di Veseli (contratto biennale), che non rientra nei piani tecnici di mister Nicola. Per Simy, il nodo di mercato più stretto (pagato 6,5 milioni di euro, ingaggio di 1,7 milioni lordi a stagione), la Salernitana ha provato a cercare un club acquirente per la cessione a titolo definitivo ma l'affare con queste caratteristiche poteva essere chiuso solo all'estero. Cassati Emirati Arabi e Turchia dal giocatore, Simy ha poi rifiutato anche l'Ascoli e ieri mattina pure l'intesa con il Benevento - prestito con diritto di riscatto, 800mila euro di stipendio a carico del club granata - ha vacillato parecchio, a causa di alcuni bonus richiesti dal giocatore. Il Cosenza spinge per avere Capezzi, il Perugia resta in corsa per Jaroszynski.