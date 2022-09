Salernitana, tre giorni di riposo e dopo la sosta torna Bohinen

Tre giorni di riposo per riflettere e pescare, nel secchiello delle frasi fatte, quel «non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso». In questi casi ci sta sempre bene. La Salernitana riprenderà la preparazione dopodomani alle 10:30 al Mary Rosy senza gli undici nazionali e con Bohinen e Lovato progressivamente da inserire in gruppo. Soprattutto contro il Lecce si è sentita l'assenza del norvegese, fuori causa da inizio agosto e prossimo al rientro. «Abbiamo pagato qualcosa in brillantezza e struttura lì in mezzo», ha confessato Nicola nel dopopartita.

Per una squadra che deve andare sempre a duemila non è il massimo giocare sei partite di fila sempre con lo stesso centrocampo titolare, da Udine in poi (Lassana-Maggiore-Vilhena), per giunta senza un costruttore vero e col solo Kastanos a dare il cambio lì in mezzo: Candreva mezzala è stato preso in considerazione solo per un tempo alla Dacia Arena, Capezzi mai. A gennaio potrebbe cambiare aria: è in scadenza e non sembra un granché coinvolto nel progetto. «La sosta arriva a pennello». La Salernitana dovrà incrementare la condizione ancora approssimativa dei rientranti dagli stop, ma anche di Sambia e Bradaric, anche loro fondamentali - sulla carta - per dare il giusto ricambio ai quinti che non potranno avere batterie infinite.

Nel weekend probabile amichevole utilissima in proposito con la Primavera di Luca Fusco, che ieri ha colto un buon pari a La Spezia alla seconda giornata (2-2, doppio Saponara, a cui è stato pure annullato un gol per sospetto offside al 94'). In seconda istanza, occorrerà lavorare su un «piano B». Venerdì sera in sala stampa è stato lo stesso Fabrizio Del Rosso, tecnico in seconda dei giallorossi che ha sostituito lo squalificato Baroni, a spiegare la chiave tattica del match: «Conoscevamo la forza d'urto dei granata. Se fossimo andati a prenderli alti, alla prima nostra uscita sbagliata ci avrebbero infilato con i centrocampisti e i quinti. La mossa intelligente è stata aspettarli con attesa medio-alta, creando grande densità e costringendoli a giocare molti palloni lunghi; questo ci ha favoriti, con le nostre caratteristiche e le transizioni di gioco riuscivamo a riconquistare palla nelle zone di campo in cui potevamo fare male all'avversario». È andata esattamente così.

Nel secondo tempo Nicola si è messo apparentemente a quattro dietro, con Mazzocchi «finto braccetto». Dopo aver piazzato le basi del 3-5-2, questa Salernitana è pronta anche alle variazioni sul tema (a gara in corso, nell'intervallo, dall'inizio) che in Serie A non si possono non tenere in caldo? A febbraio scorso, nei suoi primi contatti con il mondo granata, Nicola partì col 4-4-2. Si vedrà. Intanto ieri è arrivato il sorpasso in classifica da parte del Sassuolo (a quota 9) - prossimo avversario della Salernitana - che ha espugnato all'ultimo secondo il campo del Torino e dello Spezia (a quota 8) che ha battuto in rimonta la Samp. Granata agganciati in graduatoria dall'Empoli, corsaro a Bologna. «Non possiamo pianificare il nostro campionato, dobbiamo semplicemente avere la convinzione di potercela giocare contro tutti e ovunque; è chiaro che prima si fanno i punti e meglio è. L'esperienza dell'anno scorso deve insegnare: se arrivi in fondo con poco fieno in cascina, il tempo per rimediare diminuisce sempre di più», ha detto Nicola. I sette punti in altrettante partite ribadiscono indirettamente che la Salernitana lotta per la salvezza. Daniliuc inquadra la situazione su Instagram con poche parole: «Risultato molto deludente. Sfrutteremo la pausa per lavorare sodo e mettere i piedi per terra. Grazie ai tifosi per il sostegno». A ruota Sepe («Anche nelle sconfitte dobbiamo trovare degli insegnamenti») e Candreva («Reset, restart»). Ma è pur vero quel che pensa Kastanos: «Una sconfitta, seppur dolorosa, non può mettere in discussione quanto fatto finora. Rimettiamoci di nuovo al lavoro».

Il cipriota è uno degli undici che risponderanno alle convocazioni dei rispettivi commissari tecnici in giro per il mondo. Due sono «azzurri»: a Mazzocchi si unisce anche Pirola, chiamato dall'U21 di Nicolato per le amichevoli contro Inghilterra (il 22 settembre a Pescara) e Giappone (il 26 a Castel di Sangro); curiosità, assieme a lui anche il fresco ex granata, Matteo Ruggeri, ed il figlio d'arte Alessandro Circati (papà Gianfranco giocò a Salerno nel biennio 1993/95). Finestra internazionale pure per Coulibaly, Dia, Bronn, Botheim, Piatek, Valencia, Motoc e Gyomber. Nicola riavrà tutti a disposizione quattro giorni prima della sfida in casa del Sassuolo (domenica 2 ottobre, biglietti ospiti in vendita da martedì alle 15).