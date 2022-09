Live Bologna-Salernitana 0-0: al Dall'Ara è già sfida salvezza

Davide Nicola non cambia l'obiettivo di «andare a giocarsela contro chiunque e su tutti i campi», ma muta qualcosa a centrocampo stasera a Bologna. Mihajlovic ricorda ai suoi che «la Salernitana non è più quella dell'anno scorso, che faceva palla avanti e pedalare su Djuric». E che, va aggiunto, pure tenne in scacco i felsinei per oltre un'ora alla prima di campionato, nonostante tutti i suoi limiti.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Vignato, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Arnautovic, Sansone. All. Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Bradaric, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola