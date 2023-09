Un video proveniente dall'Africa agita i tifosi della Salernitana: in Senegal non sono certi che Boulaye Dia possa scendere in campo il 12 settembre in amichevole contro l'Algeria. Motivo: ha lasciato anzitempo l'allenamento della sua Nazionale e prima di raggiungere gli spogliatoi si è fermato a parlare con il suo commissario tecnico. Durante la chiacchierata si evince dalle immagini allunga la gamba come in posizione di stretching. Fine delle trasmissioni e inizio della ricerca delle informazioni da parte della Salernitana.

La società ha fatto ciò che doveva e ciò che poteva: se un giocatore è in Nazionale, al comando delle operazioni c'è la Federazione, è anche un discorso di giurisdizione sportiva. Un club però ha il diritto/dovere di richiedere informazioni utili a ricostruire e ad avere anche un quadro già chiaro, quando il giocatore rientrerà alla base e la Salernitana lo ha fatto. Il medico sociale Italo Leo è entrato in contatto con lo staff sanitario del Senegal: non si tratterebbe di un fastidio al ginocchio, che il club granata a scopo precauzionale aveva comunque fatto già monitorare con risonanza magnetica prima di escludere il calciatore dai convocati per Lecce, ma di un lieve risentimento muscolare alla coscia, al quadricipite. Condizionale d'obbligo perché dall'Africa le notizie fornite sono arrivate frammentarie e dopo la domanda-risposta club-Federazione è finita la competenza della Salernitana. Che ha accolto con stupore ciò che è rimbalzato stamattina in Italia attraverso media africani. Non solo la Salernitana, ma anche il calciatore.

Ieri ad Amalfi dove era impegnato per un evento sportivo, l'ad granata Maurizio Milan ha spiegato: «Abbiamo un messaggio vocale di Boulaye che stigmatizza quanto è accaduto, non sembra niente di grave. Dai dati che abbiamo non dovrebbero esserci rischi, ma è sempre meglio controllare ed essere certi. Noi abbiamo accolto la vicenda con molta serietà e pragmatismo. Abbiamo chiesto un esame da sottoporre al giocatore. Abbiamo concordato che al suo rientro, dopo la partita della sua Nazionale, avrà un confronto con il presidente e il direttore sportivo». Dia sarà a Salerno dal 14 settembre. Il patron intende parlare in modo franco al bomber della scorsa stagione e fugare il campo da dubbi e dal polverone: la Salernitana ha bisogno di lui. Adesso inizia il conto alla rovescia: il 12 settembre, giorno di Senegal-Algeria, il club granata potrebbe già avere un quadro più preciso, in base alla formazione africana che scenderà in campo.

Sarà anche il giorno del bis di Lorenzo Pirola da capitano dell'Under 21 azzurra, contro la Turchia. Ieri in Lettonia, l'Italia ha soltanto pareggiato ed a fine gara il difensore della Salernitana, che ha raccolto fascia ed eredità di Tonali, ha parlato da leader: «Con tutto il rispetto per i nostri avversari, qui eravamo venuti a fare un certo tipo di partita ha detto alla Rai dopo il fischio di chiusura non siamo riusciti a sbloccare all'inizio e poi questo andamento in bilico ce lo siamo portati dietro. In Under 21 non c'è niente di scontato. La fascia di capitano è stata un'emozione bellissima, un riconoscimento e una responsabilità importanti». Ha affrontato la gara con un altro numero sulle spalle rispetto alle abitudini (5 e non il 98 della Salernitana) e soprattutto da centrale difensivo in un altro modulo. Con Sousa gioca a tre ed è il braccetto di sinistra. Contro la Lettonia, invece, l'Italia ha giocato schierandosi con il 4-3-1-2 e Pirola ha coperto una zona diversa di campo, era più accentrato, in coppia con Ghilardi. Lo schieramento scelto dagli azzurrini gli tornerà comunque utile come allenamento in vista delle novità alle quali ha cominciato a lavorare anche Paulo Sousa. Per caratteristiche dei propri difensori, la Salernitana è impostata per allineare tre uomini davanti ad Ochoa, ma l'allenatore portoghese non ha disdegnato negli ultimi tempi la trasformazione della difesa da tre a quattro uomini, dunque, con un centrale in meno, quando ha dovuto forzare la partita.