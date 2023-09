Boulaye Dia, infortunio in Senegal: «Ma il problema muscolare non è grave»

Un piccolo mistero che lo staff medico della nazionale del Senegal ha provato a spazzare via nelle ultime ore con qualche news trasferita alla Salernitana: Boulaye Dia ha riportato un problema muscolare al quadricipite nel corso di uno degli ultimi allenamenti. Un infortunio che non viene considerato di grave entità dallo staff tecnico della nazionale africana che intanto continua a monitorare l'attaccante granata che salterà certamente il match di quest'oggi valevole per la qualificazioni alla coppa d'Africa contro il Rwanda.

Da valutare, invece, la presenza di Dia nella gara amichevole di martedì prossimo contro l'Algeria, nonché per la sfida che attende la Salernitana contro il Torino alla ripresa del campionato.