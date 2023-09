C'è il lampeggiante acceso sull'infermeria della Salernitana: adesso è emergenza vera, Boulaye Dia e Lassana Coulibaly gli insostituibili si sono infortunati nei ritiri con le Nazionali e sono attesi in città per controlli urgenti. L'attaccante svolgerà la risonanza magnetica oggi: lo staff sanitario granata lo prenderà in consegna per confermare o integrare la diagnosi dei medici del Senegal. «Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia destra. Il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane e di conseguenza non parteciperà all'amichevole del 12 settembre. È stato congedato per raggiungere il proprio club d'appartenenza». Così c'è scritto nel bollettino che la Nazionale senegalese ha diffuso. Ovviamente la Salernitana vuole effettuare una verifica approfondita: la lesione muscolare, se confermata, è sempre un infortunio più delicato, si ragiona sui millimetri e ogni millimetro si porta dietro giorni in più di recupero.

Al momento fa fede la comunicazione del Senegal ma è ovvio che adesso cominci la giurisdizione sportiva della Salernitana: all'arrivo di Dia in città, la società recupererà autonomia gestionale e potrà fargli effettuare tutti i controlli. La diagnosi della lesione effettuata in Africa è accompagnata anche da una previsione circa il periodo di stop: almeno due settimane. Se tutto fosse confermato, sarebbe una stangata per Paulo Sousa. L'allenatore della Salernitana, infatti, perderebbe il giocatore per la partita del 18 settembre contro il Torino allo stadio Arechi e anche per la seconda casalinga di fila, il 22 settembre contro il Frosinone, quest'ultima sfida salvezza. Da quando cominciano le due settimane di riposo precauzionale stimate per il calciatore? Il Senegal ha iniziato a contare da mercoledì scorso, dal 6 settembre. Così è stato riferito alla Salernitana. Giorni fa, i media africani avevano pubblicato un video: Dia aveva terminato anzitempo l'allenamento per un fastidio muscolare. L'alert era scattato in quel momento ma l'attaccante aveva anche rasserenato i dirigenti. «Abbiamo un suo messaggio vocale confermava l'amministratore delegato Milan ci dice che non dovrebbe trattarsi di un problema serio ma accogliamo le notizie provenienti dal Senegal con molto pragmatismo e abbiamo chiesto di fargli sostenere un esame specifico per poter ragionare solo in presenza di un riscontro concreto, suffragato dai dati».

Dia a Salerno è atteso non solo dai medici ma anche dal presidente Danilo Iervolino. Il patron incontrerà il giocatore per far luce su quanto è accaduto prima della partita di Lecce: richiesta di prestito avanzata dal Wolverhampton, rifiuto secco della Salernitana, il giocatore che ha messo il broncio e Paulo Sousa che ha deciso di non convocarlo, d'intesa con la società. Sono stati presi provvedimenti disciplinari (multa), però Dia è un giocatore che sposta gli equilibri e dopo averlo sanzionato il patron intende anche rasserenarlo, fargli sentire la fiducia di tutti, riportarlo al centro del progetto tecnico. È uno snodo importante quanto l'esito della risonanza magnetica di controllo: occhi negli occhi, il presidente vuole sincerarsi che Dia abbia sempre le motivazioni del leader, perché la salvezza della Salernitana dipende dai suoi gol.

È stato pagato pesante dazio alle Nazionali. In un colpo solo, infatti, Paulo Sousa rischia di perdere anche Lassana Coulibaly, il migliore del centrocampo. Lascia anche lui anzitempo il ritiro: il Mali lo restituisce per fargli svolgere esami di controllo dopo una contusione al naso. C'è il forte sospetto che si tratti di una frattura al setto nasale. Il problema si è verificato in allenamento, visto che il mediano non è stato utilizzato durante Mali-Sudan. La Salernitana oggi potrà valutare anche le condizioni del centrocampista e solo dopo gli esami sarà presa una decisione. Il giocatore potrebbe scendere in campo con la mascherina protettiva ma è anche un fatto soggettivo: dovrà adattarsi in fretta, insomma se riuscirà a vedere ed a respirare bene. Le alternative di campo? Maggiore sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio, in preallarme c'è la coppia Bohinen-Legowski.

Paulo Sousa ritroverà il gruppo oggi pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy. Nel frattempo la società ha effettuato il primo conteggio dei biglietti fin qui venduti per la partita contro il Torino: sono 2.400 e si aggiungono ai 10.958 abbonati.