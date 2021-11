Live Cagliari-Salernitana 0-0: in Sardegna si decide già la salvezza

C'è un'enorme ruota panoramica a Cagliari. Proprio nel cuore del capoluogo sardo. E c'ha pure una suggestiva «S» al centro. Uguale, uguale a quella che solitamente viene installata a Salerno, nel periodo natalizio. Ma non è solo la pioggerellina che si è abbattuta sull'isola a impedire di salire sulla giostra, calcisticamente parlando. Le due città, infatti, sono accomunate da un amaro destino. Stasera sarà una partita da dentro o fuori per il Cagliari e naturalmente per la Salernitana, nell'anticipo della quattordicesima di serie A. Entrambe le formazioni dividono l'ultima posizione in classifica (con appena sette punti all'attivo) ed entrambe hanno dovuto fare i conti con una serie di infortuni che le costringono a fare di necessità virtù. Purtroppo, però, i granata di Colantuono si può dire che abbiano già vinto la «partita» delle assenze.

La partita in diretta

Le formazioni

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Grassi, Bellanova; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri. A disp. Aresti, Radunovic, Altare, Caceres, Dalbert, Obert, Deiola, Oliva, Strootman, Ceter, Pereiro. Indisponibili: Faragò, Farias, Godin, Ladinetti, Pavoletti, Rog, Walukiewicz.

Salernitana (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Veseli; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Ranieri; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono. A disp. Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Obi, Di Tacchio, Simy, Gondo, Vergani. Indisponibili: Strandberg, Ribéry, Ruggeri, M. Coulibaly, Schiavone, Kastanos.

Arbitro: Doveri di Roma.

Assistenti: Rocca-Trinchieri.

IV uomo: Marcenaro.

Var: Fabbri.

Avar: Peretti.