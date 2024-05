La Salernitana saluta la Serie A con il record negativo di punti

Un sussulto d’orgoglio per salutare la Serie A, un sussulto che non è bastato però alla Salernitana per evitare di scrivere una brutta pagina della propria storia. E non solo.

Con il clamoroso pareggio in rimonta di San Siro contro il Milan, infatti, la squadra granata è diventata la peggiore di sempre, da quando in A ci sono 20 squadre, per numero di punti conquistati nel corso di una stagione.

I 17 con i quali Candreva e soci hanno chiuso il campionato attuale non hanno permesso di superare il Pescara di Zeman che nel 2016-17 si fermò a quota 18. E così ecco che tocca purtroppo aggiornare le statistiche del massimo campionato che ieri sera ha salutato ufficialmente la Salernitana chiamata ora a sciogliere i dubbi sul proprio futuro.