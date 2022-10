Salernitana: dentro o fuori, Candreva è l'ago del nuovo modulo

Provini per tre: oggi i difensori Fazio e Lovato solleciteranno le proprie caviglie e Bohinen testerà il flessore della coscia destra. Davide Nicola spera di ricevere il via libera per tutti. La condizione migliore sarebbe un ballottaggio tra Fazio e Lovato, perché significherebbe ritrovare abbondanza in difesa. Uno dei due potrebbe/dovrebbe essere rischiato: c'è bisogno di fisico, centimetri e spalle forti per duellare domenica nel lunch match contro i centravanti dell'Inter, di sicuro uno tra Lukaku e Dzeko. In attesa di schiarite, il terzetto davanti a Sepe al momento è composto da Gyomber (o Bronn), Daniliuc e Pirola.



Quest'ultimo è animato da motivazioni altissime nella sfida alla casa madre, però l'effetto Meazza è una prova ad alto coefficiente di difficoltà. Insomma non è escluso che possano giocare Gyomber e Bronn contemporaneamente, se ci fosse emergenza piena. Per Lovato, però, la Salernitana è molto fiduciosa e attende stamattina la risposta del campo. Il reparto formato bende e cerotti è innanzitutto il centrocampo. L'infortunio occorso a Maggiore è una brutta tegola, Nicola perde un giocatore dinamico e che ha spesso utilizzato da mezzala e da centrocampista centrale. Manca anche Radovanovic e Bohinen accelera per finire nella lista dei convocati.



Il lampeggiante resterà comunque acceso e nelle difficoltà il tecnico granata potrebbe fare un'altra scelta: trattenere un centrocampista in panchina insieme a Capezzi (il candidato, a questo punto, sarebbe Kastanos) e giocare con due interni di ruolo, ad esempio Lassana Coulibaly e Vilhena. È un'opzione ma la Salernitana non la esclude, anzi la allena: insieme al tradizionale modulo tattico 3-5-2, che le consentirebbe di schierarsi a specchio contro l'Inter ed i suoi quinti, la Bersagliera potrebbe sfoggiare anche tre difensori, quattro centrocampisti e il doppio trequartista a sostegno della punta. Il 3-4-2-1 da oliare a gara in corso o per tutta la partita, a seconda delle circostanze, avrà però bisogno di un ago della bilancia.Il giocatore duttile potrebbe essere Candreva, il grande ex, 151 partite, 18 gol e 31 assist con la maglia nerazzurra. Da «Tonino tienici in gioco», tormentone sui social network sdoganato dai tifosi della Juventus dopo il pareggio all'Allianz Stadium, si potrebbe in fretta passare a «Tonino fai gioco», nella sfida alla squadra di Inzaghi. Ago della bilancia significa che Candreva potrebbe giocare sia da trequartista con Dia alle spalle di Piatek sia «rincasare» a centrocampo e fare la mezzala. Nicola ha già testato con successo l'utilizzo di Candreva e Mazzocchi sulla stessa fascia, la destra. Accadde nella seconda parte della sfida al Lecce ma in quel caso entrambi avevano la linea come riferimento. Stavolta la posizione di Candreva potrebbe essere un po' diversa ma comunque a stretto contatto con Mazzocchi. A sinistra, di conseguenza, potrebbe essere impiegato Bradaric. È un'opportunità, Nicola riflette.



Nel frattempo ieri sera la Salernitana ha osservato l'Inter, impegnata in Champions al Camp Nou contro il Barcellona (3-3 il risultato finale). «Seduti sul divano a tifare Lautaro» fu il tormentone, la scorsa primavera. Dopo l'1-1 tra mille sospiri strappato al Castellani di Empoli grazie alla rovesciata di Bonazzoli (lui è stato golden boy dell'Inter, ma Dia e Piatek adesso lo sopravanzano) i toscani scelsero Vasco Rossi e «come nelle favole» per celebrare la propria salvezza e Nicola in sala stampa rispose da illuminista e non da fatalista ai giornalisti, spiegando che il giorno seguente non avrebbe visto Cagliari-Inter, perché il destino della Salernitana, il 22 maggio, sarebbe stato comunque nei propri piedi. L'Inter, invece, in corsa per lo scudetto, fu la big involontariamente alleata perché vinse in Sardegna e quel punticino di vantaggio difeso anche grazie alla vittoria nerazzurra sull'isola, unito alla linea Maginot del Venezia nello scontro diretto con il Cagliari, contribuì a scrivere la favola granata. «Seduti sul divano a vedere Lautaro», pure ieri sera.



Stavolta l'interista sarà avversario a tutto tondo, spauracchio e non involontario alleato. Lo spettro aleggia di nuovo: il «Toro», come l'anno scorso, si presenterà alla vigilia con il fardello di un lungo digiuno in campionato, 5 gare. Ma reduce dalla splendida prestazione del Camp Nou (un gol e un assist). Toccherà ai granata alzare il muro, fare l'impresa. Ci saranno cinquemila tifosi al seguito e oggi comincerà pure la prevendita per la sfida allo Spezia. È stato, invece, rinviato a lunedì l'incontro chiesto dal Centro Coordinamento al sindaco Napoli.