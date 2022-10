Salernitana, Bohinen e Fazio in dubbio anche per il Verona

Testa solo e soltanto alla delicata sfida con il Verona. Perché in un attimo, complice le due ultime brutte sconfitte, in casa Salernitana l'umore e la classifica sono decisamente cambiati. Lo sa bene Davide Nicola che proprio domenica pomeriggio all'Arechi contro gli scaligeri potrebbe giocarsi il proprio futuro. Il tecnico dei granata vorrebbe farlo con la rosa al completo, ma al momento deve continuare a convivere con i dubbi legati a Fazio e Bohinen. Entrambi anche oggi hanno lavorato a parte a causa dei rispettivi problemi alla caviglia e alla coscia, ma soltanto nei prossimi giorni si capirà se i due potranno essere arruolabili almeno per la panchina per la gara contro il Verona.