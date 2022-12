Mazzocchi è come una pila ricaricabile: invia continuamente stimoli al proprio corpo, si nutre di adrenalina e fa coraggio ai compagni. «Forza ragazzi»: a furia di pensare positivo, potrebbe guarire prima del previsto ed è l'auspicio della Salernitana che nel frattempo prenota Zortea come suo sostituto.

Ieri «Pako» era al centro sportivo Mary Rosy. I tifosi già lo cercano: avrebbero voluto strappare autografi ma il calciatore ovviamente ha evitato rischi. Si è infilato in auto ed è andato via, accompagnato da un amico alla guida. In campo ha salutato tutti e ha fatto capolino pure su Instagram per condividere una informazione statistica: Mazzocchi è il giocatore che ha realizzato più dribbling in questo scorcio di Serie A (24), insieme al milanista Leao. Peccato che lui non ci sarà e il portoghese sì, il 4 gennaio, alla ripresa del campionato. Quando tornerà il pendolino della Salernitana? Oggi il professore Cerulli, il chirurgo che gli ha ricostruito il collaterale mediale del ginocchio destro, farà una prima valutazione. Attende, infatti, Mazzocchi a Roma, a Villa Margherita. Il giocatore dovrà rimuovere i punti di sutura e sarà visitato.

La Salernitana ha ripreso la preparazione dopo due settimane di vacanza. A ranghi ridotti mancavano i nazionali ma anche Lovato e Bohinen che rientreranno oggi, c'era Lassana Coulibaly, in anticipo l'allenatore Davide Nicola ha subito proposto un menù a base di pallone e partitelle. Sul campo rimesso a nuovo, invece, si sono allenati Orlando e Gyomber. Il difensore slovacco è pronto: corre sciolto, ha superato l'infortunio, i postumi e il ricordo. Non «galoppa», invece, il suo rinnovo contrattuale: la Salernitana ha scelto la strategia dell'attesa per i prolungamenti destinati agli over 30 e quindi il volenteroso Norbert, che farà di tutto per partecipare al ritiro in Turchia dall'8 al 15 dicembre (prima amichevole il 10 contro il Fenerbahce), resta tra i calciatori in sospeso. Vale anche per Radovanovic.



L'agente di Gyomber assiste anche Bove, bravo under della Roma. Non sempre nel calcio le cose sono in rapporto di causa ed effetto, ma è ragionevole pensare che il Lecce sia più avvantaggiato della Salernitana nella corsa per il giovane centrocampista. De Sanctis, però, ha due identikit di alto profilo annotati sul primo rigo del taccuino. Il primo è Diego Demme del Napoli. È una strada impervia, difficile da percorrere ma patron Iervolino vuole provarci per regalare il colpo extralusso ai tifosi granata. Demme a Napoli è la riserva scontenta di Lobotka, lascerebbe la squadra che è la principale candidata per lo scudetto e ha uno stipendio a cinque stelle ma il cavalluccio marino ci proverà fino alla fine. È cominciato anche l'assalto al polacco Zurkowski, classe '97. Le cose migliori le ha fatte vedere la scorsa stagione ad Empoli, poteva restare in azzurro ma gli screzi tra la Fiorentina e l'Empoli hanno compromesso tutto. Così Zurkowski si è ritrovato chiuso in maglia viola e cerca la migliore destinazione. C'è la fila per lui, 25 anni: nella schiera delle pretendenti, la Salernitana affianca lo Spezia e la Sampdoria.

Quello degli under, invece, è un mercato nel mercato. Non fanno cumulo in lista ma se sono bravi, costano: lo scouting internazionale ha segnalato Raskin dello Standard Liegi, il Monza invece ha Ranocchia, classe 2001 (granata e Cremonese hanno preso nota). Con il Milan c'è stato un sondaggio anche per Bakayoko e Adli ma sono soluzioni complicate. Chi va via? Capezzi è in uscita e ha mercato in B, Vilhena non ha convinto la proprietà, Kastanos è in bilico. I gol si fanno e si subiscono in area di rigore. Oltre al portiere Micai in lista di sbarco (Como, Ternana e Cosenza hanno fatto sondaggi), la Salernitana deve rinforzarsi in difesa e Nicola vuole un difensore esperto. Il 32enne olandese Nuytinck è tra i più graditi, a patto che l'Udinese lo liberi in prestito o con esborso minimo. Il club granata resta sempre vigile sullo juventino Rugani. Verona in questo momento è una specie di via Francigena: a Nicola piace Ceccherini ma anche il centravanti Djuric che è stato già sondato, e Gunter, l'altro centrale dell'Hellas, potrebbe trasferirsi all'estero. Per ritrovare Djuric, gigante bosniaco, la Salernitana deve liberarsi di un attaccante. È difficilissimo riuscirci con Bonazzoli piace a Verona e Cremonese a causa del suo ingaggio molto alto. Il maggiore indiziato, dunque, resta Valencia che ha mercato in Spagna.