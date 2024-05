Calciomercato Salernitana, ultime notizie oggi: la Lazio punta quattro big granata

In attesa che prenda ufficialmente il via, il calciomercato intanto sta già rubando la scena. Anche in casa Salernitana. Dove sì tutto resterà in standby fino a quando il presidente Iervolino non farà chiarezza sulla programmazione futura, ma nel frattempo tocca già confrontarsi con le società interessate ai propri (pochi) gioielli.

Soprattutto con la Lazio che negli ultimi giorni ha provato a velocizzare i tempi per sbloccare una maxi operazione con i granata. All'ex dg Fabiani, infatti, non piacciono solo Dia e Tchaouna (il primo obiettivo dei biancocelesti) ma anche Pirola e Coulibaly (quest'ultimo fu acquistato nell'estate del 2021 proprio da Fabiani).

Al momento, però, manca ancora l'accordo sulla formula di un'operazione abbastanza complessa.