Calciomercato Napoli, Zanoli saluta ancora: ufficiale in prestito alla Salernitana

Come un anno fa, anche quest'anno, il Napoli saluta Alessandro Zanoli: il terzino azzurro classe 200 si trasferirà alla Salernitana almeno fino al termine del campionato per trovare continuità e spazio alla corte di Filippo Inzaghi. Zanoli aveva raccolto solo 142 minuti fin qui con il Napoli in tutte le competizioni, lo scorso anno aveva lasciato gli azzurri in prestito per trasferirsi alla Sampdoria. Il calciatore farà ritorno a Napoli a fine anno.

La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessandro Zanoli alla Salernitana con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2024