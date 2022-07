Salernitana, altro rinforzo per l'attacco: è fatta per Valencia

Nuovo acquisto da parte della Salernitana, nuova operazione legata al mercato estero. Quest'oggi, infatti, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha definito l'arrivo dell'attaccante Diego Valencia. Nel corso della mattinata l'ex Club Deportivo Universidad Católica si è sottoposto al classico rito delle visite mediche presso il centro polidiagnostico Check Up di Salerno e successivamente, proprio come comunicato dal club, ha posto la firma sul contratto che l'ha legato ai granata fino al 2026. Sempre per il reparto offensivo si continua a lavorare per Bonazzoli, ma la forbice con l'entourage del calciatore è ancora ampia. In uscita, invece, il difensore Bogdan è ormai a un passo dalla cessione alla Ternana.