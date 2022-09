Calciomercato Salernitana, De Sanctis: «Noi da brutto anatroccolo a cigno»

Un calciomercato lungo e intenso, ma da qualche giorno la sessione estiva si è conclusa e quindi per Morgan De Sanctis, diesse della Salernitana, è il momento dei bilanci: «Ho avuto delle difficoltà all’inizio perché eravamo visti come il brutto anatroccolo, ma internamente sapevamo che potevamo ambire a diventare un cigno. Gli altri non lo vedevano però adesso la Salernitana comincia a essere riconosciuta anche a livello internazionale, uno dei valori più importanti di questa campagna acquisti. Ringrazio i giocatori importanti che ci hanno dato fiducia, in ordine cronologico partirei da Lovato che ha dato un significato soprattutto all’interno del mercato italiano. Chi, poi, ha profondamente cambiato le cose è stato il duo Vilhena-Candreva: il primo gode di tantissima credibilità a livello internazionale, mentre Antonio è stato l’acquisto che ha spostato l’idea che la Salernitana stesse facendo un progetto importante. Ora siamo visti come un elemento di disturbo importante, il rumore dei nemici lo sento. Sui 15 giocatori arrivati, forse, 4-5 potevano essere diversi, ma siamo tutti estremamente felici. Speriamo di mandare tanti giocatori in Nazionale, a quella italiana teniamo di più. Bronn e Dia potrebbero andare quasi certamente al Mondiale, magari ci vanno anche tanti altri».