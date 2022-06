Calciomercato Salernitana: è Brunori la nuova idea per l'attacco

Morgan De Sanctis è arrivato domenica sera a Salerno. Ieri il direttore sportivo granata ha ricevuto persone in sede e ha visitato le strutture sportive. Completerà il «giro» stamattina e poi andrà via. La sua presentazione ufficiale slitterà con tutta probabilità al primo giorno utile di luglio. È facile intuire le motivazioni: per ragioni di opportunità, si attenderà la scadenza dei contratti della precedente stagione sportiva: è andata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati