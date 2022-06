Salernitana, via al mercato: in stand by Verdi, piace Cambiaghi

Budget confermato, modulo rinnovato, mercato estero (comunitario) battuto a più riprese, la lista dei titolari intoccabili e quella degli esuberi: la Salernitana che nascerà dovrà tener conto di queste indicazioni ma anche delle direttive fissate ieri nel summit svoltosi all'Hotel Mediterranea. Il presidente Iervolino, il direttore sportivo De Sanctis e l'amministratore delegato Milan, che si è poi dedicato all'assemblea di Lega Serie A svoltasi in videoconferenza, hanno concordato strategie di mercato e composto la lista della spesa con un paio di soluzioni per ruolo, secondo i desiderata dell'allenatore Nicola.

Ci sono 30 milioni di euro a disposizione per rinforzare la squadra, che ripartirà da alcuni perni dell'ossatura base. I punti fermi per l'allenatore sono il faro Bohinen, il difensore Fazio, la pepita d'oro Ederson che la Salernitana vorrebbe far luccicare per un'altra stagione in vetrina al netto di offerte monstre cioè dai trenta milioni di euro in su, il jolly Radovanovic, il terzino Mazzocchi nonostante la corte serrata del Monza che offre 850mila euro e del Torino che ne ha messi 450mila sul piatto, insieme al Bologna e i due Coulibaly.

Lassana è stato e resta un capitolo a parte: la percentuale da corrispondere ai suoi procuratori è stata il punto di non ritorno nel rapporto già compromesso tra Iervolino e l'ex diesse Sabatini. Ora si prova e filtra che le parti ci starebbero riuscendo ad incollare di nuovo e con pazienza le tessere del puzzle. Insomma la Salernitana e l'entourage del giocatore stanno dialogando fitto ed entro 48 ore potrebbero esserci buone nuove. Le sensazioni di tutte le parti in causa sono positive: Lassana dovrebbe ancora vestire la maglia granata. Era positiva, ieri l'altro, anche la sensazione di patron Iervolino circa la riconferma del centravanti Milan Djuric. L'ultima giornata di mercato, invece, è trascorsa senza sbloccare l'impasse: la Fiorentina è sempre in agguato, ad un passo, il gigante bosniaco è ad un passo dal trasferimento. Quali sono le alternative? Destro si svincola. Occhio a lui, innanzitutto. La pista più calda porta però, in attacco, al romanista Felix. Nel summit sono stati passati in rassegna anche profili di altri lungagnoni che hanno giocato con profitto in B: magari alternative, magari soluzioni da valutare come contorno e riempimento, ma la sostituzione del centravanti titolare in serie A richiede altri ragionamenti.

Per quale modulo? Iervolino tifa per un gioco brioso, frizzante, che diverta: filtra che la Salernitana possa orientarsi verso la costruzione di una squadra funzionale allo spartito tattico 4-3-3. In questo modulo, il giovane e bravo Cambiaghi (ex Pordenone, di proprietà dell'Atalanta) si inserirebbe bene, in grado di giocare sia attaccante esterno bravo con entrambi i piedi sia da eventuale seconda punta se ci fosse una variazione al tema. Resta in stand by Simone Verdi, sotto contratto con il Torino. Dai granata del Nord si libera Ansaldi a parametro zero. Nella colonna degli under, invece, ed a proposito di giovani di qualità in forza all'Atalanta, la Salernitana farebbe ancora in tempo a fiondarsi sul bravo Okoli (era alla Cremonese). Il Bologna, invece, avrebbe bruciato la concorrenza per Lovato. Il terzino genoano Cambiaso resta il pezzo pregiato e l'oggetto del desiderio di molte big: è testa a testa tra Inter e Juve per aggiudicarselo. Poi potrebbe esserci l'intervento di una società terza - la Salernitana è tra queste - per svezzarlo in prestito per un'altra stagione. Il club granata continua a valutare la candidatura del difensore centrale Maksimovic. Proverà, come ribadito, a trattenere Mazzocchi e nel frattempo, per la fascia destra, le è stato proposto il terzino under, Ferrarini.

Andranno via almeno 15 giocatori: la Salernitana ne ha al momento 43 a busta paga. Tantissimi esuberi, a cominciare dai portieri. Il direttore sportivo De Sanctis ha incontrato nei giorni scorsi il procuratore di Micai: non resta ma va a giocare in B. Belec (che ha lo stesso agente di Lassana) ha scelto l'Apoel Nicosia, nonostante i corteggiamenti di Perugia e Ternana. Ieri era a Cipro per le visite mediche e oggi dovrebbe essere ufficializzato (trasferimento a titolo definitivo e biennale per lui). La Ternana può ingaggiare il centrocampista Di Tacchio ed è sempre interessata a Bogdan anche se non l'ha riscattato. Orlando resta al momento bloccato: è infortunato. Il Cosenza vuole Cavion. Da piazzare, tra gli altri, Motoc e Galeotafiore.