Calciomercato Salernitana: affondo per Brereton Diaz

Partita doppia di mercato: la prima si gioca da ieri sera in Inghilterra e la seconda ha le città di La Spezia e di Torino come asse. Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, è atterrato prima di cena nel Regno Unito e si è tuffato in riunioni-fiume. Vuole il centravanti Brereton, attaccante cileno di origini inglesi, e ne sta discutendo con il Blackburn per portarlo in granata a titolo definitivo. La missione inglese non si esaurisce al ruolo dell'attaccante centrale.

In gran segreto, il diesse lavora anche alla definizione di un altro colpo ad effetto. La Liguria e Torino (il Torino, in particolare) sono l'altro campo base. Tutto nell'arco di 24 ore perchè già domani De Sanctis rientra in Italia per fare rapporto a Roma al presidente Iervolino ed all'Amministratore delegato, Maurizio Milan. Si spera con due colpi in canna. Al tempo. La Salernitana è o era la corteggiatrice della prima ora di Joao Pedro; aveva trovato l'intesa con il Cagliari prezzando 8 milioni il cartellino del numero 10, capitano dei sardi. Poi Joao ha cominciato a riflettere ed a guardarsi intorno chiedendo la svolta alla sua carriera o molti soldi per compensare la scelta dell'ennesimo campionato in apnea, si è inserito anche il Torino che ha fatto un'offerta al calciatore brasiliano e un'altra di tre anni al giocatore. Sullo sfondo, il Monza. Alla ribalta, anche acquirenti turchi per Joao che dunque rischia irrimediabilmente di allontanarsi. Però talvolta sul mercato le scene si ribaltano e le operazioni di disturbo ed i controsorpassi sono all'ordine del giorno, si fanno e si ricevono, se i giocatori sono bravi.

Lo Spezia deve fare una plusvalenza: ha in rosa il bravo centrocampista Giulio Maggiore e domani ha fissato un incontro con il Torino per negoziare la sua cessione. La Salernitana si è inserita e ha pareggiato l'offerta del Torino: 800mila euro d'ingaggio pluriennale al calciatore che si svincolerà a giugno 2023. Il cavalluccio marino è in forcing asfissiante sull'entourage del centrocampista, i due procuratori hanno informato lo Spezia dell'inserimento. Maggiore costa 8-10 milioni e domani a Torino, negli uffici di Cairo, tutto può accadere, proprio come per Joao Pedro. Lo Spezia ha chiesto Bonazzoli alla Samp. I blucerchiati, che da ieri hanno ripreso i contatti con la Salernitana per Thorsby (nei primi giorni, dialogo fitto solo con l'agente del norvegese e adesso anche con il club proprietario del giocatore, altro passaggio importante e forse decisivo), hanno preso nota dell'interesse per il «pistolero» ma non disdegnano di cederlo comunque al cavalluccio marino. Non è escluso che possa accadere nelle battute finali del mercato: 3 milioni di euro. Bonazzoli a fine campionato ha offerto brioche con il gelato ai tifosi della Salernitana. Ieri, in un noto ristorante a pochi passi dalla piazza dove l'attaccante si sdebitò, l'amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan, ha incontrato emissari di Caffè Motta. Il pranzo di lavoro è servito per trattare il rinnovo dell'accordo raggiunto nella storica stagione della salvezza in Serie A. Il rinnovo prevede anche molti progetti collaterali sul territorio con il brand salernitano, volti ad incrementare la fanbase. Nel frattempo il patron granata, Danilo Iervolino, già strategic advisor del fondo «Vertis Venture 5 Scaleup», entra nell'azionariato di Vertis SGR con una quota del 6,2%, detenuta dalla sua Idi Srl.

Resta in «quota» Atalanta anche Ederson, promesso sposo: 15 milioni di euro, più Lovato a titolo definitivo, più Okoli in prestito. Era e resta questo il pacchetto chiuso dalla Salernitana con la Dea, ma Lovato, che sgambettò Kastanos e provocó il calcio di rigore del temporaneo vantaggio granata contro il Cagliari all'Arechi, non ha ancora smesso di riflettere. Fari accesi anche sulla mezzala/trequartista, il cileno Marcelino Nunez (Catòlica). Piace il brasiliano Menino, classe 2000, del Palmeiras. Il romanista Felix, lo juventino Akè e soprattutto Zeballos del Boca Juniors sono, invece, gli attaccanti esterni sull'agenda del direttore sportivo De Sanctis. Sono stati offerti e quindi restano proposte di mercato sia Salcedo, sia Botheim. Birindelli è pronto sulla fascia destra, se Mazzocchi (che oggi convola a nozze con Tonia Lamagna ndA) dovesse andare via. A sinistra è casting aperto: fari accesi sul 24enne Ricardo Mangas, ma l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, apprezza molto Ansaldi (si svincola il 30 giugno dal Torino) e la Salernitana prepara l'offerta al giocatore che ha già rifiutato il Rayo Vallecano. Il club dell'ippocampo ha anche richiesto Calafiori alla Roma come soluzione under. Sull'ex Genoa è forte anche l'interesse della Cremonese.