Calciomercato Salernitana, Di Tacchio ufficiale alla Ternana

In attesa di dare il via al mercato in entrata, negli ultimi giorni la Salernitana si sta concentrando su quello in uscita. Come previsto dopo gli addii di Djuric e Belec, il club granata ha definito nella giornata di oggi la cessione a titolo definitivo di Francesco Di Tacchio alla Ternana.

Questo il saluto della Salernitana all'ex capitano: «La Società ringrazia Di Tacchio per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».