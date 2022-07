Salernitana, Mazzocchi non rinnova: il silenzio di chi parte (verso Monza)

Tempo scaduto, nessuna risposta alla Salernitana: l'offerta non vincolante di nuovo contratto (integrazione) di prestazione sportiva che il club granata aveva indirizzato a Pasquale Mazzocchi aveva una deadline, le ore 13 di ieri. È stata superata senza sussulti. Il terzino destro si è invaghito del Monza, i brianzoli gli propongono 850mila euro d'ingaggio. La Salernitana ha fatto un passo in avanti, ha superato l'offerta del Bologna (450mila euro), ha proposto 1,8 milioni di euro in tre anni, cioè la parte fissa 500mila euro a stagione fino al 2025 e la parte variabile, ad obiettivo, di 100mila euro per tre campionati, legata alla salvezza da raggiungere. Non batte né pareggia però lo stipendio monstre che Galliani ha pronto per il cursore di fascia. Mazzocchi non era vincolato a rispondere, ad accettare alla Salernitana. Non lo ha fatto.

Adesso bisogna trovare il modo per separarsi senza traumi. Tradotto: il Monza deve sborsare una cifra considerevole - tra i 5 ed i 6 milioni di euro - che poi dovrà essere investita velocemente sul mercato per trovare un terzino più forte. Junior Sambia (ha sostenuto le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, e oggi raggiungerà i nuovi compagni in ritiro) è uno degli elementi che presidierà la fascia insieme a Bradaric sul lato opposto, ma è evidente che non basti per affrontare un campionato lungo e difficile. La difesa, al centro del reparto, al momento non ha bisogno di nuovi tasselli, ma non è escluso che il diesse De Sanctis, oggi atteso in Austria, rifletta su un potenziamento a metà agosto. Dipenderà anche dal budget che residuerà, dopo le uscite. Nel frattempo il suo riferimento in ritiro, cioè Giulio Migliaccio, responsabile dell'area tecnica, ieri ha parlato fitto anche con Luka Bogdan. Il difensore è in uscita, ma va trovata una soluzione che tenga insieme ambizioni e ingaggio. Tante spine, molti esuberi, troppi.

La prima cessione che alleggerirà il monte ingaggi sarà quella di Nwankwo Simy, richiesto dal Bari. Il club pugliese ha chiesto informazioni, ha intavolato la trattativa. C'è possibilità, per uno strano scherzo del calendario, che l'attaccante disputi comunque la sua prima gara ufficiale allo stadio Arechi. A Salerno, infatti, ha trovato ospitalità il Bari per la disputa della gara d'esordio in Coppa Italia, contro il Padova, turno preliminare. Nwankwo è nigeriano, ma se si trasferirà in Italia non libererà la casella del giocatore extra Ue che la Salernitana ha bisogno di svuotare per lanciare l'assalto definitivo al turco Yazici. Ecco perché c'è sempre necessità di cedere al più presto pure il brasiliano Mikael, che può tornare in Brasile.

In attacco occorrono ancora gol, presenza, respiro internazionale. Il cavalluccio marino attende la risposta di Boulaye Dia, senegalese di passaporto francese, in forza al Villarreal. È molto complicata e costosa, invece, la pista che porta a Terem Moffi, attaccante classe 1999, autore di 8 gol nella scorsa edizione della Ligue 1. È complicato fargli lasciare il Lorient e abbinarlo a Botheim, che si è già ambientato nel gruppo, ed a Valencia, da poche ore in ritiro. La Salernitana deve completare anche la zona nevralgica. Al momento sta facendo di necessità virtù: insieme a Lassana Coulibaly ed a Bohinen ci sono Capezzi, in uscita, Cavion che ha rifiutato il quadriennale propostogli dal Vicenza, e Mamadou Coulibaly. Il club granata ha fatto ulteriori valutazioni su Rog, ma desiste (da Cagliari aggiungono che sia stato ufficialmente chiesto solo dalla Samp) e pare orientata ad abbandonare, dopo flirt, proposte e rilanci, anche la pista Bastoni.