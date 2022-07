Calciomercato Salernitana: Piatek e Maupay per l'attacco

La Salernitana ha scelto i suoi sei attaccanti: ha già acquistato Botheim e Valencia, riconferma Ribéry e Kristoffersen, vuole ingaggiare il francese Maupay del Brighton e il polacco Piatek dall'Herta Berlino. Con gli inglesi ha parlato giorni fa il direttore sportivo De Sanctis, durante il proprio viaggio Oltremanica. Il club granata ha intenzione di rilevare il futuro 26enne (compleanno il 14 agosto, debutto in A contro la Roma) a titolo definitivo, facendo leva anche sul potere contrattuale non fortissimo del Brighton. Il contratto di Maupay, infatti, scade a giugno 2023. Discorso diverso per Piatek: lo stipendio del «pistolero» è 3,5 milioni di euro, la trattativa è stata imbastita sulla base del prestito e compartecipazione (1,5 milioni) dell'Herta Berlino all'ingaggio. Boulaye Dia ha riflettuto ad oltranza e Moffi costa molto. Bonazzoli, protagonista dell'estenuante tira e molla, potrebbe alla fine accasarsi all'Hellas Verona.

Ieri, prima di lasciare l'Austria, accompagnato da Sasà Avallone a Monaco di Baviera per il volo di ritorno, De Sanctis ha convocato un summit di mercato con Migliaccio e Nicola. Hanno parlato anche di rinforzi in difesa. Lovato non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico ma avrà bisogno di almeno due mesi per guarire dall'infortunio alla caviglia sinistra. Sessanta giorni o di più: il nodo verrà sciolto il 27 luglio. Nel giorno di Galatasaray-Salernitana, gli specialisti che hanno visitato il difensore ex Atalanta ieri a Villa Stuart, a Roma, sottoponendolo anche a risonanza magnetica, daranno un'altra occhiata alla caviglia malconcia. Adesso è molto gonfia, c'è edema. Il danno al legamento - lesionato uno su tre - è classificata tra il secondo e il terzo grado. Lovato farà terapia conservativa: calzerà il tutore, dovrà riposare e poi lavorerà per la riabilitazione. La Salernitana tira un sospiro di sollievo ma due mesi (minimo) di stop sono un'eternità, in un campionato che a novembre ha già «mangiato» una larga fetta di partite.

Ecco perché il club granata, che attende pure Gyomber (ha ripreso a correre dopo la lesione al tendine d'Achille, potrebbe farcela per la sfida alla Roma) e Radovanovic (verrà sottoposto ad esami, se al suo ritorno in ritiro l'affaticamento al polpaccio non sarà scomparso) ha già bussato alla porta dell'Atalanta per ingaggiare anche il bravo Okoli. L'operazione non è agevole: il difensore ex Cremonese al momento è bloccato da Gasperini che vuole valutarlo e la cessione in extremis potrebbe avvenire solo in prestito. La Salernitana non ha intenzione di trattenere altri over in rosa per il ruolo di centrale. Infatti ha ceduto Bogdan alla Ternana in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 300mila euro, più il 30 per cento a favore dei granata sulla futura eventuale rivendita. De Sanctis lascerà andare anche Gagliolo, vicino alla Reggina. Potrebbe essere trattenuto uno tra Sy e Jaroszynski, rimandato a dicembre l'ingaggio del mancino di riserva. Mikael e Simy sono legati dallo stesso destino: la Salernitana deve compartecipare all'ingaggio per cederli.

Sono entrambi extracomunitari, ma solo la cessione di Mikael (all'estero, Simy invece al Bari) libererà la casella che può essere occupata dal grande sogno granata, il turco Yazici. È il numero 10 della nazionale: se arriverà lui a Salerno, sarà probabile, forse scontato il cambio di modulo dal 3-5-2 al 3-4-1-2, perché è ovvio che Yazici sarebbe ingaggiato per giocare e non per fare la riserva di Lassana Coulibaly. A proposito di alternative al ruolo, al momento la Salernitana ritiene di avere in rosa tre giocatori multiuso: Mazzocchi intercambiabile con Sambia a destra e con Bradaric a sinistra. La teoria e le aspettative si scontrano, però, con la realtà: il Monza, dopo aver ingaggiato Birindelli che poteva diventare anche obiettivo granata, vuole Mazzocchi. Il suo cartellino è valutato 5 milioni di euro dal club dell'ippocampo, ma a 4,5 milioni si può chiudere. La cifra va poi investita su un altro terzino destro, più forte. Milioni, fioccano milioni. Il serbo Djuricic, richiesto pure dall'allenatore Davide Nicola, ne chiede 2 di ingaggio per trasferirsi a Salerno. Se abbassa un po' le pretese magari accettando 1,7 milioni (lo stipendio di Simy), si chiude. Perso Ranocchia, la Salernitana punta decisa sullo juventino Rovella, ex Genoa. Operazione più agevole del gioiellino Fagioli.