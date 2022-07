Calciomercato Salernitana, news oggi: Bonazzoli c'è, in arrivo anche Djuricic

Federico Bonazzoli c'è: ha trovato l'accordo con la Salernitana, è atteso per le visite mediche e poi si aggregherà ai compagni in Austria. Forse è giusto così: Salerno, che non sa dimenticare, aveva bisogno di un ponte, di un arcobaleno (le sue rovesciate), di un pezzo del vecchio puzzle da incollare al nuovo mosaico-squadra. È stato un vortice: un mix di nostalgia, gratitudine e fiducia ha spinto il patron Iervolino ad ascoltare anche i desiderata dei tifosi (report abbonamenti: 5761). Perciò insieme ai nuovi califfi Erik Botheim e Diego Valencia, insieme a monsieur Ribéry e a Kristoffersen, l'allenatore Davide Nicola ha ricevuto da ieri in dote anche il miglior realizzatore dello scorso campionato. Bonazzoli ha segnato l'anno scorso il primo gol, a Bologna, e l'ultimo gol, ad Empoli. In totale ne ha realizzati dodici, dieci dei quali in campionato. Aveva fatto anche un fioretto e si è sdebitato offrendo brioche con il gelato ai salernitani; aveva affidato ad Instagram la propria emozione scrivendo che un forestiero al Sud piange quando arriva e quando parte. E quando ritorna? Lo sapremo tra poche ore. Dopo un lunghissimo tiro e molla e anche strategie di procura, patron Iervolino ha deciso di far pendere il portafoglio verso Federico da Manerbio: ingaggio (base) da 1,5 milioni di euro per 4 anni e 4,5 milioni di euro alla Sampdoria. Poi ci sono i bonus e il suo ingaggio lievita: più di Boulaye Dia, che non era convinto e non ha cambiato idea. È questa di Bonazzoli, dunque, l'operazione a titolo definitivo portata a termine per l'attacco.

Adesso il club granata completerà il sestetto di attaccanti con una soluzione in prestito ma altrettanto intrigante. Piatek è sul primo rigo dell'agenda: 3,5 milioni per l'ingaggio del giocatore in prestito, 1,5 dei quali a carico dell'Herta Berlino. Però l'interesse del Borussia Dortmund è forte e la Salernitana deve cautelarsi, deve valutare ogni evenienza. Capitolo Maupay: il Brighton non ha accolto il primo rilancio della Salernitana che scadeva ieri alle ore 9. Patron Iervolino si è spinto fino a 12 milioni di euro. Il giocatore francese, reduce da buone stagioni in Premier League, piace moltissimo ma occorrerebbero più soldi, perché unita a Bonazzoli diventerebbe una doppia operazione a titolo definitivo. Restano sullo sfondo non solo l'atalantino Lammers, che il club granata aveva tenuto d'occhio sondando l'Atalanta, ma anche Pinamonti che era stato inserito da Nicola nella famosa lista dei 4 con Sanabria, Joao Pedro e Henry.

Un indizio (social) è più di una prova. Filip Djuricic, il centrocampista offensivo che piace all'allenatore granata Davide Nicola, si è legato alla Salernitana prima su Instagram e poi attraverso il contratto. L'intesa è stata trovata ieri con il giocatore serbo: da svincolato - era al Sassuolo - guadagnerà 1,6 milioni a stagione per 4 anni. Nicolò Rovella, ex Genoa, classe 2001, di proprietà della Juventus e in forza all'Under21, arriverà invece in prestito con diritto di riscatto. Djuricic è serbo, il suo contratto di lavoro in Italia è terminato il 30 giugno ma vale la continuità lavorativa, il suo ingresso non subisce interruzione.

A proposito di giocatori extra Ue, invece, è necessario cedere Mikael all'estero per liberare un posto da extracomunitario oltre che in lista, a prescindere, e poi il nigeriano Simy che è richiesto dal Bari. In uscita la Salernitana ha ufficializzato la cessione di Gagliolo alla Reggina a titolo definitivo e gratuito («Resto tifoso della Salernitana, vi porto nel cuore, sono pisciaiuolo», scrive su Instagram il difensore): il suo contratto scadeva a giugno 2023, nessuna monetizzazione ma il cavalluccio marino ha risparmiato un ingaggio. In difesa, dopo l'infortunio di Lovato, il club granata corre ai ripari immaginando due soluzioni. La prima non è quella più comoda: l'Atalanta congederebbe (forse) Okoli solo a fine agosto ma non c'è molto tempo a disposizione. Nicola valuta anche Motoc come under. Può rientrare in un discorso di integrazione e aggiunta ma è necessario potenziare con un altro difensore centrale che potrebbe essere over. Mazzocchi è destinato al Monza e la posizione dei granata non è cambiata: soldi e Birindelli in cambio.