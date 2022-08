Calciomercato Salernitana, le news: Simy verso gli Emirati, sprint Kouyatè

Sfoltire è la parola d'ordine. La Salernitana ieri è ripartita da Nwankwo Simy e ha aperto una strada per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano all'estero. C'erano club turchi interessati a lui, ma adesso è arrivata un'offerta dagli Emirati Arabi. Un anno fa - era il 19 agosto - il giocatore ex Crotone fu prelevato in prestito con obbligo di riscatto a 6,5 milioni di euro. Poi durante la sessione invernale è stato ceduto al Parma che aveva l'obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, in caso di promozione in A. Non è accaduto, Simy è rimasto sul groppone della Salernitana, guadagna 1,7 milioni di euro lordi a stagione e ha rifiutato il trasferimento al Bari e all'Ascoli.

La sua cessione a titolo definitivo è vantaggiosa per il cavalluccio marino non solo dal punto di vista economico ma anche per lo slot extra UE (è rimasta solo una casella vuota, in ingresso) da occupare: si considera la condizione migliore - Nwankwo batterebbe Mikael, ceduto in prestito - quindi il diesse De Sanctis potrebbe ingaggiare Kouyatè anche a titolo definitivo e non solo in prestito oneroso. Il difensore maliano di piede destro, proveniente dal Metz, deve rimpiazzare Lovato che è infortunato. Lui o il turco Yazici per il profilo extracomunitario, uno è di troppo. Yazici, però, ha caratteristiche di trequartista e come mezzala dovrebbe adattarsi, per farlo giocare la Salernitana dovrebbe cambiare modulo votandosi al 3-4-1-2. Dovrebbe inoltre rinunciare a Kouyaté, adesso ritenuto essenziale. Il maliano ma non solo.

Ieri la Salernitana ha fatto un nuovo sondaggio per Ardian Ismajli, difensore albanese dell'Empoli. I toscani, però, hanno risposto picche: lo considerano incedibile. Non vogliono, infatti, cambiare volto alla propria retroguardia, soprattutto dopo aver perfezionato la cessione di Mattia Viti al Nizza. Senza un sostituto di ottimo livello, quindi, non lasceranno partire Ismajli. A centrocampo c'erano molte idee e la Salernitana aveva bussato alla porta della Juve. Dopo aver acquistato Kastanos a titolo definitivo, attendeva la conclusione della tournée negli States per mettere le mani anche su Rovella. L'infortunio di Pogba e quello di McKennie hanno, però, spinto il club bianconero a congelare ogni movimento in uscita, compresa la cessione del bravo Miretti, che ieri ha compiuto 19 anni. Dunque resta la pista granata per Hrustic, centrocampista di origini australiane ma con passaporto rumeno. Il giocatore piace a Nicola e l'ippocampo ha perfezionato la propria offerta all'Eintracht Francoforte. Sono ore decisive per il suo trasferimento alla Salernitana. Il diesse De Sanctis sta cedendo Mamadou Coulibaly alla Spal in prestito con obbligo di riscatto e deve piazzare anche Cavion. Il calciatore è forte del proprio quadriennale e in passato ha rifiutato l'offerta del Vicenza. Adesso su di lui è in pressing il Cosenza, ma si attende il rilancio dei silani. D'Andrea è vicino al Cerignola. Sfoltire per liberare posti in lista e in busta paga ma anche per perfezionare i colpi di mercato che, parafrasando Nicola, possano rendere davvero competitiva la squadra. La Salernitana cerca un giocatore strutturato, un centravanti, un vero numero 9. Per caratteristiche, deve assomigliare più a Djuric che a Botheim. Il norvegese è abituato anche a non dare punti di riferimento. Il nuovo bomber arriverà dall'estero, dai campionati europei, visto che Piatek e Pinamonti hanno rinunciato alle offerte e Lammers si sta accasando ad Empoli, insieme a Cambiaghi. Dodi Lukébakio è una seconda punta e non un centravanti. Per questo motivo, dopo averlo valutato, la Salernitana lo ha mollato da giorni.