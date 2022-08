Salernitana ancora a secco, Nicola vuole un vero ariete

Nelle prime tre partite ufficiali, Coppa Italia compresa, la Salernitana non ha segnato gol. Un dato, un'osservazione che si accompagna alle confessioni di Nicola («Manca un attaccante che possa darci più peso specifico in area avversaria, pure nel gioco aereo, ma possiamo fare meglio anche solo con le caratteristiche attualmente in organico») e ai numeri di Udine, decisamente in crescita rispetto ai match contro Parma e Roma: se la sfida con i ducali fa poco testo, per la condizione emergenziale con cui l'ippocampo l'ha affrontata, ora vengono fuori i sei interventi di Silvestri, estremo difensore bianconero, contro l'unico impegno peraltro con tiro da fuori del romanista Rui Patricio alla prima giornata. «Numeri che ci dicono che la strada è giusta, pur dovendo migliorare ancora molto», aggiunge Nicola.

Che, in attesa del mercato, medita di salire sul gradino successivo contro la Sampdoria: Boulaye Dia sarà monitorato tutta la settimana con l'obiettivo di schierarlo dal primo minuto assieme a Bonazzoli. È la coppia meglio assortita, che sembra convivere più agevolmente. Nel primo tempo della Dacia Arena non sono mancati evidenti comunque costruttivi rimbrotti dell'ex doriano a Botheim, bisognoso ancora di inserirsi nella realtà italiana, ma anche del partner giusto per potersi esprimere. «Dia attacca la profondità con potenza», sempre Nicola a Udine. L'allenatore lo aveva presentato così: «Ha discreta struttura, è abituato a fare anche la prima punta. A me piace attaccare anche gli spazi, non solo giocare con un punto di riferimento per geometrie prestabilite: nel mio calcio ho anche necessità di interpretare un gioco dinamico con cambi di posizione. Dia ha caratteristiche per farlo, mi ha dato ottime impressioni e c'è l'idea di integrarlo quanto prima». Insomma, giusto 45'. Due più due: se l'ex Villarreal confermerà le impressioni in settimana, contro i doriani sarà titolare alla ricerca del primo gol stagionale suo e di squadra. La marcatura gli manca dal 3 maggio, contro un avversario (il Liverpool) e in una competizione (Champions League, semifinale di ritorno) non qualsiasi. Di fronte ci sarà una squadra meno riposata rispetto alla Salernitana, visto che sarà impegnata stasera contro la Juventus.

Sarà ritorno al passato per Antonio Candreva («Un primo punto che deve darci morale. Avanti con questo spirito di gruppo e sacrificio», l'opinione del centrocampista sui social) e occasione per puntare al successo. Vero, è tutto ancora «work in progress», ma le partite ora valgono «mattoncini preziosi», per dirla alla Sepe. Domani la Salernitana si ritroverà alle 10 al Mary Rosy per riprendere la preparazione dopo due giorni di riposo. Alcuni calciatori ieri sono rientrati a casa, altri hanno preferito il mare (Vilhena in barca con Boultam, Bonazzoli in Costiera Sorrentina). Lo staff dovrà valutare le condizioni di Lassana Coulibaly, fermatosi in tempo all'antivigilia della gara di Udine: un fastidio all'inguine, coscia destra, ha suggerito di tenerlo a riposo «per non rischiare». Dovrebbe riaggregarsi al gruppo, al pari di Ribéry. Qualche dubbio in più per Kastanos e Pirola. Da valutare Candreva, uscito affaticato alla Dacia Arena, e Gyomber, dolorante per una ginocchiata subita da Deulofeu: ma per entrambi la Samp non dovrebbe essere a rischio. Se in zona gol c'è qualcosa da limare, in difesa le indicazioni diventano man mano più confortanti: due gol subiti col Parma, uno con la Roma, zero in Friuli. Non è poco. «È stata una partita difficile contro una squadra forte. Abbiamo iniziato bene, facendo giro palla, però poi l'Udinese ha ripreso fiducia e non so se per noi si siano effettivamente messe meglio le cose con l'espulsione di Perez - ha commentato Dylan Bronn ai microfoni di Dazn - I bianconeri si sono messi dietro e hanno chiuso gli spazi. Peccato, con un uomo in più dovevano arrivare i tre punti. Quando la partita è così complicata serve più intelligenza e pazienza. La squadra però ha mostrato lo spirito giusto e i nuovi si sono inseriti bene. Il gruppo è fatto da ragazzi generosi, vogliamo fare una grande stagione». Mazzocchi scrive la ricetta: «Lo spirito di sacrificio sarà sempre l'arma principale per affrontare ogni cosa che la vita ci mette davanti. La voglia di non mollare mai farà sempre la differenza, anche quando sei con il cuore in gola. Prendiamoci questo punto con la consapevolezza di dover sempre migliorare e dare sempre di più, partita dopo partita».