Calciomercato Salernitana, De Sanctis tra Shomurodov e Piatek

Il valzer delle punte è un mercato nel mercato, è fatto di tempismo, pazienza e opportunità: i fischi a Roma possono tramutarsi in applausi a Salerno e i litigi di Londra potevano (ma non accadrà) diventare abbracci all'Arechi. La Salernitana ha seguito l'attaccante Felix Afena Gyan, ma andrà alla Cremonese. Resta in osservazione su Eldor Shomurodov, che costa. Ha fatto anche una verifica con il Chelsea: ieri ha chiesto notizie di Michy Batshuayi Atunga. È un calciatore belga di origini congolesi, ha 28 anni e non rientra nei piani di Antonio Conte. Ha la valigia pronta, ma l'entourage del giocatore ha declinato l'offerta (l'attaccante sarebbe nel mirino di club più blasonati).

I sondaggi granata sono figli di una riflessione: la Salernitana vuole cautelarsi, perché riflette su Dovbyk, Strand Larsen e Piatek. Per la particolare formula che il mercato offrirebbe, il pistolero è il favorito. Si è fiondato su di lui anche il Torino ma la Salernitana spinge forte e ieri sera, dopo un nuovo colloquio telefonico con Iervolino, De Sanctis ha preparato l'assalto finale. Per l'ucraino Dovbyk, il ds ha proposto circa un milione e mezzo per il prestito oneroso e otto milioni per il diritto di riscatto. Il Dnipro, invece, vuole tutto e subito: dodici milioni, titolo definitivo. Costa molto anche Strand Larsen. Per Krzysztof Piatek l'Herta Berlino comparteciperebbe per l'ingaggio. Nel frattempo Simy è sempre un attaccante della Salernitana, una spina, un nodo grosso, il primo degli esuberi e una delle prime buste paga. L'Ascoli, infatti, ha deciso di non attendere più un giocatore non convinto, ha mollato la presa e punterà su un giovane dello Sporting Lisbona. Così il nigeriano Nwankwo, che il club granata pagò 6,5 milioni di euro, resta al momento sul groppone (1,7 milioni lordi d'ingaggio).

L'infermeria è ancora occupata da Bohinen e c'è anche Radovanovic che ha avuto una ricaduta. Nella migliore delle ipotesi, saranno entrambi a disposizione dopo la pausa di fine settembre, ma deve andare di lusso. De Sanctis al momento monitora Jacopo Da Riva della Spal, un under: potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato. C'è anche il bravo Salvatore Esposito, classe 2000, dunque altro under, stesso agente di Maggiore, ma la Salernitana non sarebbe interessata. Ha chiesto, invece, a Capezzi di prendere una decisione e di comunicarla: è il sesto centrocampista (gli altri sono Bohinen, Maggiore, Vilhena, Lassana Coulibaly e Kastanos, poi ci sono Radovanovic e Candreva che possono essere adattati), ha il contratto in scadenza, non gli sarà rinnovato, può chiedere la cessione o giocarsela, parte integrante del gruppo.

Capitolo difensore. Flavius Daniliuc, austriaco nato nel 2001 e capitano dell'Under 21, è il prescelto, l'elemento che può assicurare forza e tecnica alla retroguardia. La Salernitana accelera, ha il sì del giocatore e la sua offerta è largamente superiore a quella del Bologna che, non a caso, ha sterzato su Pantelis Hatzidiakos, 25enne dell'Az Alkmaar. Resta in scia l'Atalanta, che deve rimpiazzare l'infortunato Djimsiti. È in fermento anche il mercato della Samp, prossima avversaria della Salernitana il 28 agosto all'Arechi. I blucerchiati devono ingaggiare un altro attaccante che consenta a Giampaolo di ovviare agli infortuni di De Luca e di Gabbiadini. Il pupillo del mister è Defrel che il Sassuolo cede solo in presenza di un'offerta congrua e comunque ragionando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo il Verona ha chiesto Depaoli alla Samp per dare un'alternativa a Faraoni. In Liguria può arrivare un altro difensore, se Murillo si trasferisce in Spagna, corteggiato da club della Liga.