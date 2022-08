Calciomercato Salernitana: arriva Daniliuc, sprint per Batshuayi

La Salernitana accelera, sprinta, porta in Italia Flavius Daniliuc: il suo arrivo è atteso oggi. Il difensore classe 2001, capitano dell'Under 21 austriaca, si è accomodato in panchina ieri sera, durante Nizza-Maccabi Tel Aviv di Conference League e intanto aveva già preso contatti per trovare casa a Salerno. I rossoneri francesi avrebbero voluto e dovuto trattenere Daniliuc fino a domenica, giorno della sfida di Ligue 1 all'Olympique Marsiglia, così da recuperare tempo per la ricerca di un'alternativa e stroncare sul nascere i mugugni dell'allenatore del Nizza che non ha gradito i sussulti di mercato e lo sfoltimento della rosa.

Forte dell'accordo raggiunto con il club transalpino, al quale andranno 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, la Salernitana ha però chiesto e ottenuto uno sconto sul giorno della partenza ed è pronta a mettere a disposizione del proprio allenatore, Davide Nicola, l'elemento che dovrà assicurare ulteriore forza fisica e qualità alla retroguardia, una sorta di «Lovato straniero». L'urna di Istanbul, sede dei sorteggi Champions, ha abbinato il Chelsea al Milan, ma il centravanti 28enne Michy Batshuayi non ci sarà. I «blues» lo hanno depennato dalla lista e sono pronti a cederlo di nuovo, dopo l'esperienza (fruttuosa, 14 gol e 5 assist in 42 partite) al Besiktas. Il giocatore belga di origini congolesi potrebbe comunque affrontare il Milan, stavolta nel campionato di Serie A. Com'è noto, la Salernitana è da giorni in appostamento: martedì le era stato risposto che «Batsman» - il soprannome da supereroe del giocatore che ama collezionare giocattoli in miniatura ma custodisce la sagoma di Dragon Ball ad altezza uomo, ha un debole per Sponge Bob e ama esultare mimando il sax - ambiva a club blasonati. Il ds granata De Sanctis, però, non ha mollato la presa, memore dell'iniziale titubanza di Boulaye Dia che poi si è convinto, settimane fa, e la sua costanza è stata premiata.

Insomma ci sono luce e margine: la Salernitana è uscita allo scoperto, ha formulato la propria offerta al Chelsea, dialoga con il club inglese e con l'entourage del giocatore proponendo il prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ieri sera nella partita di ritorno dei preliminari di Europa League, a Cipro, è sceso in campo il Dnipro, sconfitto dall'Aek Larnaca. Artem Dovbyk ha guidato l'attacco. Il club ucraino non ha cambiato idea: almeno 12 milioni di euro per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, come aveva proposto la Salernitana. Strand Larsen è più costoso, il romanista Shomurodov è più di un'idea, Piatek piace anche al Torino e al Galatasaray. Ha la valigia pronta anche Capezzi: lo ha richiesto il Cosenza e il giocatore riflette.



A prescindere dal suo addio alla maglia granata, la Salernitana sul gong del mercato piazzerà con tutta probabilità un altro colpo in mediana, scegliendo un profilo giovane, under, di prospettiva ma che sia anche al «primo giro» in A, così da poterlo gestire senza difficoltà e anche con il beneplacito della casa madre. Ad esempio, se a Salerno fosse arrivato uno tra Miretti, Fagioli e Rovella, che la Juve fa già fatica a cedere, sarebbe stato non solo consigliabile ma anche necessario assicurare adeguata vetrina, galloni da titolare. Uno tra Da Riva dell'Atalanta e Tahirovic della Roma, invece, sono giocatori bravi da svezzare garantendo loro un discreto numero di gettoni, presenze.

Simy deve dare una risposta al Benevento ma si sarebbe convinto. Granata e sanniti (i diesse De Sanctis e Foggia) si sono parlati, la trattativa è stata impostata sulla base di una cessione in prestito e compartecipazione della Salernitana all'ingaggio, cioè la metà, 800mila euro lordi. Ci sarebbe anche una clausola: obbligo di riscatto, in caso di promozione del Benevento in A. Dopo la cessione di Cavion a titolo definitivo al Vicenza e di D'Andrea al Cerignola, la Salernitana dovrà piazzare altri esuberi: i difensori Veseli, Mantovani e Jaroszynski sono in cima alla lista dei partenti. Operazioni da concludere nelle ultime ore di mercato. La lista da consegnare alla Lega sarà provvisoria per altre due partite. Al termine della sessione estiva, la definitiva dovrà essere depositata entro le ore 23.59 del 2 settembre.