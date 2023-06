Soldi e non saldi: i gol non si svendono. Lo ribadiscono la Salernitana per Dia, il Dnipro per Dovbyk, lo Spezia per Nzola, lo Swansea per Piroe. Ribadire, però, non significa blindare, perché le clausole, il blasone del club che corteggia e il richiamo della Serie A sono le chiavi per fare breccia nei giocatori. Nelle ultime ore ha preso forma un effetto domino: la Lazio ha chiamato Artem Dovbyk, occorrono sempre 12 milioni per ingaggiarlo, ma la musichetta della Champions è una dolce melodia ed i biancocelesti l'hanno mandata in filodiffusione. Se non è flirt estivo ma trattativa vera, la Salernitana dovrà con tutta probabilità depennare lo stoccatore ucraino dalla lista.

APPROFONDIMENTI Salernitana, Nzola il nome più caldo per sostituire Piatek Paulo Sousa alla Salernitana, il presidente Iervolino conferma: «Sarà il nostro allenatore» Salernitana, Botheim si confessa: «Con Nicola non parlavo, Sousa il migliore»

Ha cominciato a sostituirlo con M'Bala Nzola. Il club granata ci pensa: lo ha detto Iervolino, ha spiegato che è un giocatore eccellente, che può fare la differenza e che piace anche ad altri club. Nzola è quasi coetaneo di Dia: lo spezzino compirà 27 anni ad agosto e Boulaye a novembre; ha segnato 15 gol in questa stagione, compresa Coppa Italia; nel 2024, tra gennaio e febbraio, il giocatore angolano non si assenterà per la Coppa d'Africa, a differenza di Dia che vi parteciperà con il Senegal. Ovviamente lo Spezia mette in atto la stessa strategia difensiva scelta dalla Salernitana per il proprio Re Mida che martedì riscatterà dal Villarreal: fissa condizioni, alza il prezzo, gli ha fatto firmare il prolungamento del contratto fino al 2026, ha rispedito al mittente una prima offerta di 12 milioni di euro e lo cede a non meno di 15 milioni. Non c'è dubbio, però, che la Salernitana debba uscire dalla mischia e dal polverone con almeno due attaccanti a busta paga e non meno di una ventina di gol tra i piedi. Tradotto in cognomi, significa portare a casa sicuramente un centravanti che prescinda da Dia (il cognome buono è sempre Piroe che De Sanctis ha seguito a più riprese in Championship) e poi cautelarsi con un sostituto di Dia, se partisse. Non a caso, sempre Iervolino ha ammesso che se venisse raggiunta l'offerta di 25 milioni di euro, scatterebbe la clausola di risoluzione alla quale la Salernitana non potrebbe opporsi.

In realtà questo sarebbe lo scenario brutto ma non il peggiore, a voler ragionare in modo lucido e cinico: che cosa accadrebbe, infatti, se un altro club sornione facesse trascorrere a vuoto la scadenza del 20 luglio, si presentasse con un'offerta di 23-24 milioni dal 21 luglio, quindi più bassa, e caricasse tutto su un ingaggio molto alto offerto a Dia? Sotto traccia, l'area tecnica granata fa anche queste riflessioni, deve fare attenzione: i gol salvano le stagioni, i gol non si svendono e la scelta degli uomini-gol non può essere assolutamente sbagliata. I bomber hanno bisogno di essere nutriti con assist a getto continuo: il sempreverde Candreva è pronto ad una nuova stagione, sereno e ritemprato.

Intorno a Grigoris Kastanos, invece, c'è fermento. La Salernitana vuole trattenerlo, ma alle proprie condizioni. Allo scopo di ovviare ad un limite strutturale della precedente squadra, la società era già impegnata a cercare giocatori di qualità che fossero più ali che trequartisti e la ricerca prosegue in questa direzione: sul taccuino sono i milanisti Adli e Maldini (era allo Spezia, piace anche al Frosinone), l'Inter ha Oristanio (Volendam) ed Esposito (era al Bari, l'Empoli lo cerca). Cancellieri, seguito pure dal Sassuolo, può passare in granata in cambio di Bonazzoli. Sulla fascia sinistra, la Salernitana ha trovato il proprio equilibrio: Lund, danese under in forza ai norvegesi dell'Hacken, può essere l'alternativa a Bradaric. Sulla destra, al netto di Mazzocchi che ieri a mezzo social ha pubblicato un lungo video con le proprie azioni migliori, c'è bisogno di giocatori che interpretino il ruolo di quarti o quinti di centrocampo in maniera più offensiva e spregiudicata. Lo ha detto Sousa, è una sua richiesta. L'Inter ha Lazaro, il tecnico portoghese ha allenato Oudin, ex Lecce, al Bordeaux. La prossima Coppa d'Africa potrebbe far assentare anche Coulibaly. La Salernitana vuole trattenerlo e nel frattempo non è certa di poter ritrovare Vilhena: il mancato riscatto dell'olandese non chiude le porte della trattativa privata, ma dipende pure dalla volontà del giocatore. Piace il laziale Basic, è stato proposto anche Marcos Antonio. Oggi il bravo Sohm (under, gioca a Parma) affronterà Pirola e Lovato durante Italia-Svizzera U-21. I norvegesi Botheim e Hjelde, quest'ultimo difensore e obiettivo di mercato granata, sfideranno la Francia.