Mille idee, un orologio e un portafoglio: ieri la Salernitana si è riunita, convocata dal proprio presidente e investitore. Danilo Iervolino ha fatto il punto sul mercato con il direttore sportivo De Sanctis, alla presenza dell'uomo dei conti, Maurizio Milan, del segretario generale Dibrogni e dei consulenti legali. Il piatto forte è il mercato: tutto ruota intorno a Dia, alla clausola unilaterale di risoluzione da 25 milioni entro il 20 luglio, «di fronte alla quale - ha ribadito il patron - noi siamo inermi».

Però la Salernitana, se proprio deve, vuole cedere il proprio bomber a peso d'oro, ricavandone liquidità da investire. I granata lavorano ai fianchi di Nzola dello Spezia, poi ci sono Piroe e Dovbyk nella lista. Attenzione ad un altro passaggio, conferenza dello scorso 9 giugno: «Ho un trascorso da vice presidente del sindacato calciatori - disse De Sanctis - ma non ho remore a ribadire che nel nostro calcio molto spesso c'è uno sbilanciamento tra diritti e doveri, a favore sempre dei primi. Dal ritiro in avanti, le cose cambieranno, non lesineremo anche posizioni di ferma intransigenza, se sarà necessario». Tutti sanno che la Salernitana, da un'area di rigore all'altra, debba gestire alcune spine di mercato: Bonazzoli, Sepe, Simy. Trame, alleanze, obiettivi: la Salernitana chiama la Juventus e ci riprova.

Miretti è il primo della lista, piace a Sousa, ha piedi da trequartista e cervello da regista. Perciò De Sanctis intensifica il forcing e ribadisce «noi ci siamo» a Giuntoli, uomo mercato juventino. Miretti, sondato a propria volta dal Genoa, non ha fretta: sui social miscela gioventù e serenità, fa un giro nelle Langhe piemontesi e sceglie la canzone del suo stato d'animo, «Don't worry, be happy». La Salernitana di sicuro non si farà prendere dall'ansia. Nello stesso tempo, dopo aver dato un'occhiata al calendario che nel primo tratto di cammino le propone avversarie sulla carta abbordabili tranne la Roma, vuole accelerare anche con le trattative e riservarsi la riflessione solo sulla punta, perché è legata mani e piedi a Dia. A centrocampo no: ha individuato gli obiettivi e prova a raccogliere al più presto. Pure la Juve si è fatta viva con la Salernitana: le ha riparlato di Ranocchia, proprio il centrocampista Filippo, nato nel 2001, che i granata l'anno scorso avevano cercato invano insieme a Rovella. Ranocchia è stato utilizzato 14 volte a Monza nell'ultimo campionato. Ha affrontato una stagione tra alti e bassi, forse il momento migliore lo ha vissuto proprio fino alla sfida casalinga contro la Salernitana. Deve rilanciarsi, la Juve strizza l'occhio al club granata che riflette. Ci può stare nel mosaico: è un under, nelle rotazioni di reparto può avere lo stesso peso che ebbe l'anno scorso Nicolussi Caviglia.

Poi servirà anche un'alternativa a Coulibaly ed è stata da tempo individuata. Si tratta di Sohm, lo svizzero del Parma. Vive il calcio italiano da tre anni, ha giocato una ventina di gare in A con i ducali e De Sanctis lo consegna a Sousa, se il Parma accetta di dimezzare la valutazione di 5 milioni compensando con il prestito di Mamadou Coulibaly e Valencia a titolo definitivo. Su indicazione dell'allenatore portoghese, il diesse granata indica spesso ai propri interlocutori un profilo «alla Koopmeiners» funzionale alla mediana che dovrà attrezzare. Un Koopmeiners gliel'hanno davvero proposto, ma si tratta di Peer, il fratello del più noto calciatore dell'Atalanta. Chi lo assiste ha spinto anche per una soluzione in prestito con diritto di riscatto ma l'atleta classe 2000 di proprietà AZ Alkmaar, girato all'Excelsior, non rappresenta al momento una priorità.

Blindati Pirola e Lovato durante l'assalto di Bundesliga e Ligue 1, la Salernitana ha solo bisogno di trovare un vice a Bradaric e prova ad ottenere Lund in prestito dall'Hacken, ma siamo già ai tempi supplementari. Poi c'è il giovane difensore norvegese Hjelde. Non tutti partiranno per il ritiro di Rivisondoli, alcuni esuberi resteranno in sede. Si tratta di Simy, Kristoffersen, Orlando. Valutazioni in corso su Mantovani che potrebbe inizialmente essere convocato per ovviare anche alla doppia, momentanea assenza di Lovato e Pirola, poi su Boultam. Nella riunione di ieri è stato affrontato anche il tema del centro sportivo. Ci sono difficoltà per l'acquisizione dei terreni in zona Mary Rosy: al momento, domanda e offerta non collimerebbero. Iervolino, però, va di corsa e quindi la Salernitana punta con decisione ai terreni nei pressi del Lido Quadrifoglio.