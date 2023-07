Agli allenamenti della Salernitana presenziano anche due collaboratori dell'agente di Sepe e Kastanos: osservano, parlano fitto con gli assistiti. Kastanos è uno dei titolari, Sepe no. De Sanctis ha proposto ad oltranza il portiere al Bari: già due volte, insieme a Mamadou Coulibaly. Pesa soprattutto il contratto di Sepe, il Napoli dovrebbe venire in aiuto e poi De Laurentiis girare in prestito a... De Laurentiis, dal Napoli al Bari. «Non rientra nel progetto tecnico, ma non è un dimenticato. Lo dimostra il fatto che sia stato inserito pure nella distinta di gara contro il Picerno, insieme a Bonazzoli. Non è stato utilizzato? È scelta tecnica, soggettiva, insindacabile».

Sillaba più, sillaba meno è questa la sintesi della risposta granata al procuratore, anzi ai procuratori. Pure l'agente di Bonazzoli ha presentato istanza di reintegro diffidando il club granata e pure a lui la Salernitana ha risposto in punta di diritto, scegliendo la linea dura. Il rischio, lo scenario? Non è escluso che si arrivi al Collegio Arbitrale, potrebbe essere un organo terzo a dipanare la matassa pronunciandosi sul reintegro, se le schermaglie dialettiche lasciassero il posto alla controversia. Nel frattempo Bonazzoli resta in bilico, in uscita: il Verona lo ha richiesto ma al momento di fissare la contropartita ha sparato alto per Hongla (1,8 milioni) caricando tutto sull'indennizzo che la Salernitana dovrebbe accordarle. Arabia e Cremonese sono le altre opportunità che Bonazzoli ha di cambiare casacca, ma in questo momento vuole solo la Serie A. Se non viene ceduto, la Salernitana non può incamerare un esterno (piacciono Cancellieri e Cambiaghi, quest'ultimo finito anche sul taccuino del Bologna). Se non viene ceduto il portiere, non c'è il via libera per ingaggiarne un altro e quindi dopodomani la Salernitana potrebbe/dovrebbe affrontare il Frosinone con Allocca e De Giorgio, rispettivamente baby portieri classe 2005 e 2006, tenuto conto che pure De Matteis si è infortunato e che Ochoa rientrerà in Italia tra il 5 e il 6 agosto, in ogni caso pronto per la Coppa Italia.

Dopo il 4 agosto, De Sanctis riceverà risposta anche dalla Juve per Miretti, prescelto per la sostituzione di Vilhena. Il talentuoso giocatore bianconero aspetta di definire con la casa madre la migliore destinazione. Non esclude nessuno scenario e questa prospettiva può essere letta in due direzioni: la Salernitana spera di tesserarlo, ma deve anche ipotizzare un piano B. Paradela piaceva e piace. Lo svizzero Sohm piaceva e piace, ma la soluzione in prestito con diritto di riscatto non è praticabile, dunque occorre pazientare, strada bloccata. Mentre arriva una svolta importante per il calciomercato delle squadre italiane la Federcalcio ha reso noto che i calciatori britannici saranno considerati comunitari a partire già da questa stagione De Sanctis monitora con attenzione anche i giovani per la difesa e nei radar granata è entrato Facundo Gonzalez, difensore classe 2003 del Valencia, in scadenza nel 2024. È seguito con molto interesse anche dai club della Premier ma il prezzo è alto. La Salernitana, quindi, riflette e non molla Hjelde, che può essere funzionale alla sostituzione di Bradaric, all'occorrenza, e pure un'alternativa ai centrali. Daniliuc sarà assente per due mesi ma insieme a Gyomber, Pirola e Lovato ci sono già Fazio e Bronn. In attacco tutto ruota intorno a Dia. Sousa, che freme e pazienta in egual misura in questo periodo (ogni sera a cena chiede aggiornamenti a De Sanctis e Migliaccio), attende il proprio stoccatore che la società valuta sempre 35 milioni di euro. Se Dia resta e scende in campo in tempi rapidi, serve un solo attaccante: piace Maupay dell'Everton. Per Piroe e per Veliz occorrono soldi.