Il mercato della Salernitana è in pieno fermento. Dopo aver abbassato la saracinesca in porta con l'ingaggio del messicano Guillermo Ochoa, il direttore sportivo De Sanctis accende i riflettori sul ruolo del centrocampista di esperienza e sul quinto che dovrà sostituire Mazzocchi, infortunato. Ieri l'Udinese ha svolto un'amichevole contro il Lecce vincendo 2-0. Nel primo tempo e per uno spezzone della ripresa, i friulani hanno utilizzato anche il 27enne Ehizibue. Potrebbe essere sacrificato nella sessione invernale del calciomercato per lasciare più spazio ad Ebosele. Sulla corsia destra, l'Udinese ha puntato soprattutto su Pereyra, dunque Ehizibue - undici presenze, ma solo 2 da titolare - è cedibile, è in vetrina. La Salernitana è in appostamento e tenta il colpo che le consentirebbe di rinforzare la fascia destra, al netto di Candreva che salterà soltanto la sfida al Milan per squalifica.

APPROFONDIMENTI Ochoa alla Salernitana, è ufficiale Nicola chiama Demme: «È un ottimo calciatore» E Ounahi al Napoli si può fare

In Friuli, nella terra di mezzo, c'è un altro profilo che piace molto al club del cavalluccio marino. Ieri in tv non è stato possibile vederlo all'opera: Arslan non ha giocato. È diventato di nuovo papà, è un centrocampista polivalente, può essere utilizzato come numero 8, ma all'occorrenza può diventare anche il numero 6 dell'Udinese, dunque un jolly difensivo. La Salernitana fa leva sulla sua situazione contrattuale - il giocatore 32enne ha il contratto in scadenza a giugno 2023 - e sulla sua volontà di restare a giocare in Italia. Operazione più complicata ma non impossibile. De Sanctis continua a lavorare ai fianchi del Parma per arrivare a Simon Sohm, giocatore under, nato nel 2001. I ducali al momento nicchiano, ma il mercato è lungo e il diesse ci proverà ad oltranza. Sohm, dunque, resta un obiettivo per rinforzare il nuovo centrocampo. Il Parma a propria volta ha preso informazioni sul cipriota Kastanos che può lasciare la Salernitana. Si è inserito però il Cagliari che ha ingaggiato Claudio Ranieri, nuovo ed esperto allenatore, al posto dell'esonerato Liverani, e che intende ristrutturare il centrocampo. Il club isolano è pronto, dunque, a soffiare Kastanos ad un'agguerrita concorrenza in Serie B. Se esce un altro centrocampista, la Salernitana sarebbe ben disposta ad intervenire raddoppiando gli ingaggi nella zona nevralgica.

È complicatissimo arrivare a Zurkowski. Il polacco della Fiorentina piace a tutti, innanzitutto all'Empoli che vorrebbe riconsegnargli la maglia azzurra, ma lo scoglio (per tutti, Salernitana compresa) è il costo del cartellino. La Fiorentina, infatti, immagina solo una cessione e per venderlo chiede 4 milioni di euro ai corteggiatori. In difesa la Salernitana è ferma sulle proprie posizioni: ha molti centrali, non cede al momento Gyomber e lascia scivolare sabbia nella clessidra. Il procuratore del giocatore slovacco attende il rinnovo contrattuale. Nicola cerca rinforzi in prima linea e gli farebbe comodo un attaccante con le caratteristiche di Djuric. Il nuovo innesto, però, è subordinato alla cessione di un elemento attualmente in rosa. Valencia resta in vetrina e Bonazzoli è di fatto blindato dal suo sontuoso contratto di quattro anni con stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione. Non rientrano nei piani tecnici Kristoffersen, Sy, Orlando. Motoc ha richieste dalla Serie C e Capezzi dalla B.

Ieri è cominciata la nuova avventura di Guillermo Ochoa tra i pali granata. Il portiere è già un moto perpetuo: non si ferma neppure sulla cyclette. L'estremo difensore messicano ha completato i test respiratori ed il risultato ha fatto strabuzzare gli occhi a Davide Nicola e allo staff. Si racconta di una percentuale che ha superato il 95% di autonomia, una media alla quale i maratoneti della Salernitana riescono solo ad avvicinarsi. Il mister e quasi tutti i granata si ricongiungeranno alle famiglie fino a lunedì. La mattina del 27 sarà utilizzata per il viaggio di ritorno, in direzione del centro sportivo Mary Rosy dove nel pomeriggio riprenderanno gli allenamenti. Non ci sarà sosta, invece, per Ochoa, Sepe e Mazzocchi: loro tre al lavoro anche oggi, pure nel giorno di Santo Stefano. Maggiore ha svolto una nuova ecografia di controllo: ci sono progressi, ma la lesione muscolare è pur sempre di secondo grado e ha bisogno di tempo, cure, pazienza. Sulla lavagna sono rimasti gli appunti tattici: è più di una idea la nuova posizione di Bonazzoli tra le linee, talvolta anche in tandem con Dia per formare una coppia a sostegno di Piatek (dunque 3-4-2-1 e non solo 3-4-1-2). Si può provare, l'allenatore studia soluzioni per sorprendere il Milan alla ripresa delle ostilità.